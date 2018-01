Simona Halep, inaintea finalei de la Australian Open: "Sunt un pic obosita, dar ma simt bine, nu simt presiunea meciului"

"Ma simt bine. Sunt un pic obosita din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren. Dar ma simt bine, sunt relaxata, nu simt presiunea meciului. Am dormit mult. Acum astept sa ma antrenez un pic pentru a simti mingea. Astept cu nerabdare sa joc maine, sa ma bucur de finala si sa ma concentrez pe mine, pentru ca lucrul cel mai important este sa imi fac jocul meu'',"E diferit. Ma simt diferit. Nu mai resimt presiunea. Din punct de vedere emotional poate e la fel. E un meci mare, e o zi importanta maine. Dar incerc si simt ca pot sa il tratez ca pe un meci normal. Daca se va intampla, bine, daca nu, sunt sigura ca daca voi continua sa muncesc la fel voi mai avea astfel de oportunitati in viitor. Voi da tot ce am si cu siguranta voi fi impacata dupa aceea, indiferent de rezultat.""Am spus in discursul de la Roland Garros si iata sunt din nou intr-o finala de Grand Slam. Daca voi continua sa muncesc la fel si daca sunt motivata sa cresc de la o zi la alta voi mai avea astfel de meciuri, de momente", a adaugat Simona Halep.''M-am schimbat. Sunt mai buna decat la Roland Garros. La French Open, chiar daca toata lumea a spus ca nu am riscat, ca nu am incercat sa atac punctele, aceea a fost limita mea la acel moment. In opinia mea, am facut tot ce am putut in acel meci, dar nu am reusit mai mult din cauza partii emotionale si poate din cauza jocului. Nu am avut forta mentala ca trebuie sa risc sau iau initiativa. Acum sunt mai bine. Am lucrat la asta. Cred ca nu imi mai e teama ca pierd, refuz sa pierd. Refuz sa cred ca adversara poate fi mai buna decat mine la unele capitole pe teren. Din acest motiv am pus limita foarte sus la fiecare meci pe care il joc.""Ma simt foarte bine. Cred ca eram mai nervoasa inainte de semifinale, cand era o presiune mai mare asupra mea, iar asteptarile erau mai mari. Simona e un numar 1 grozav si cred ca finala noastra e o poveste frumoasa. Primele doua din lume joaca pentru locul 1 si pentru primul Grand Slam. E minunat! Acestea sunt momentele pentru care ne antrenam, pentru care ne pregatim toata cariera. Voi intra pe teren sa lupt si sa dau totul. Sper ca va fi suficient","Voi incerca sa intru in meciul de maine la fel cum am intrat in fiecare meci jucat aici- Indiferent daca voi castiga sau daca voi pierde, soarele va rasari si maine, totul va fi la fel. Voi fi aceeasi persoana, voi avea aceeasi familie si aceiasi prieteni in jurul meu. Indiferent daca pierd sau castig, voi fi mandra de mine, cat timp voi da da totul", a mai spus daneza.Va fi a saptea confruntare directa dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Pana in prezent, daneza a obtinut patru victorii, in timp ce Halep ca castigat doua dispute.2017, Turneul Campioanelor: 6-0, 6-2 pentru Wozniacki2017, Eastbourne (iarba): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Stuttgart (zgura): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Dubai (hard): 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep2013, New Haven (hard): 6-2, 7-5 pentru Halep2012, Dubai (hard): 6-2, 6-3 pentru WozniackiSimona Halep si Caroline Wozniacki se vor intalni, sambata, in finala de la Australian Open, fiecare dintre cele doua jucatoare incercand sa-si treaca in palmares primul titlu de Grand Slam din cariera. Disputa de pe "Rod Laver Arena" va avea loc de la ora 10:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Eurosport si LIVE Text pe HotNews.ro.Ultimul act al competitiei de la Melbourne are o miza uriasa pentru ambele jucatoare: primul Grand Slam din cariera si pozitia de lider mondial. Daca o va invinge pe Halep, daneza va urca pe primul loc in clasamentul WTA.Va fi a treia finala intr-un turneu de Grand Slam pentru ambele jucatoare, primele doua fiind pierdute (Simona la Roland Garros: 2014 si 2017, Caro la US Open: 2009 si 2014).