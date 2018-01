Patrick McEnroe o vede pe Simona Halep castigatoare la Melbourne - Ce sfaturi are americanul pentru cele doua jucatoare

"Sa continue sa atace mingile scurte si mai ales sa fie dispusa sa faca pasul in interiorul terenului si sa ia mingea repede, cand apare aceasta oportunitate. Desi Wozniacki se misca repede si este super-pregatita, ea nu este atat de rapida ca Halep. Simona Halep isi poate extrage un avantaj din asta, daca este dispusa sa treaca de linia de fund la momentul oportun.

Sa schimbe ritmul si directia in timpul duelurilor din spatele terenului. Lui Wozniacki ii place ca mingea sa-i vina tare si plat, pentru ca absoarbe ritmul. Halep trebuie sa fie dispusa sa joace si cu mingi inalte, cu unghi deschis, chiar sa trimita cate un <slice> larg pe partea de rever a adversarei, pentru a o scoate pe Wozniacki din ritmul care-i place.

Asta poate fi cea mai importanta: Halep trebuie sa nu-si piarda cumpatul cand ajunge intr-o pozitie castigatoare. Ea a facut acest lucru in timpul turneului, chiar dupa accidentarea la glezna, la meciul maraton castigat cu Lauren Davis si in semifinala epica jucata cu Angelique Kerber. Dar aceasta este o finala si amintirile meciului din aceeasi faza disputat anul trecut la Roland Garros, cand avea set si 3-0 impotriva Jelenei Ostapenko, inainte de a ceda, ar putea persista."

Sa continue sa paseasca in interiorul terenului si sa atace agresiv cand ii vine mingea scurt, mai ales pe aripa de <forehand>. Wozniacki poate deseori apela la astfel de tentative mai tarziu, impotriva adversarelor de inalta calitate. Ea are nevoie sa se bazeze pe punctele ei forte, lovitura consistenta in diagonala si buna miscare. Dar are nevoie in acelasi timp sa fie dispusa sa apeleze la loviturile ei cand conteaza cu adevarat, tarziu in set.

Sa-si protejeze suficient al doilea serviciu (castiga peste 50 la suta din aceste puncte). Acest lucru ii va permite sa se concentreze mai bine pe primul serviciu, care s-a imbunatatit un pic si poate astfel fura cateva puncte cruciale.

O sa spun acelasi lucru pentru Woz cum am spus si pentru Halep. Sa nu-si piarda cumpatul. Wozniacki a batut la usa tilurilor <majore> de mai mult timp ca Halep si stim cat isi doreste asta. Din nou, Woz are nevoie sa fie dispusa sa faca orice este nevoie pentru a pune mana pe trofeu. De exemplu, poate doar macinand-o pe Halep va fi strategia potrivita. Sau poate sa fie indrazneata si sa avanseze. Woz este destul de solida la fileu."

In varsta de 51 de ani, Patrick McEnroe, fost numarul 28 ATP in 1995, ofera cateva dintre posibilele actiuni care le pot ajuta pe Halep sau Wozniacki sa se impuna sambata.McEnroe concluzioneaza ca lupta va fi extrem de echilibrata: "Ambele vor fi campioane foarte simpatice si vor avea drumuri incredibile. Sincer, mi-ar placea sa le vad pe amandoua castigand un grand slam. Dar acesta este tenis si doar o jucatoare din 128 va pleca avand trofeul. In acest an, acea jucatoare va fi Simona Helep: 7-5, 6-4."Finala turneului Australian Open, dintre Simona Halep, locul I WTA, si daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, va avea loc, sambata, de la ora 10.30, pe Rod Laver Arena din Melbourne Park.