"El Pais" critica modul in care Simona Halep isi alege echipamentul: "Este normal ca numarul 1 mondial din tenis sau orice alt sport sa se imbrace de pe internet pentru ca nu poate incheia un contract de sponsorizare?"

, a titrat El Pais."Jucatoarea din Romania, care va juca finala cu Wozniacki, poarta o rochie cumparata de pe un site chinezesc, deoarece si-a incheiat contractul cu fostul sponsor. Desi nu a castigat niciodata un Grand Slam si are 27 de ani, Simona Halep este in prezent cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Sau, cel putin, asta spune clasamentul in momentul de fata","Totul pare sa fie in ordine, cu exceptia rochiei pe care o poarta Halep. Este normal ca numarul 1 mondial din tenis sau orice alt sport sa se imbrace de pe internet pentru ca nu poate incheia un contract de sponsorizare? Chiar trebuie sa cumpere de pe Internet?","Este cazul lui Halep. La sfarsitul anului trecut, contractul pe care il avea de patru ani cu Adidas a expirat. Jucatoarea a primit aproximativ 800.000 de euro pe an de la sponsor, dar a respins oferta de reinnoire, deoarece a cerut mai multi bani. Nu a mai existat niciun acord, astfel ca Halep nu are sponsor. Confruntata cu aceasta situatie, in timp ce juca in turneul de acum trei saptamani de la Shenzhen (China), a gasit un site web care confectiona haine. Si a ales sa-si faca o rochie de culoare rosie, a castigat primul ei trofeu din 2018 si in cele din urma a optat sa-l foloseasca si la Melbourne. Nu are logo sau altceva. Halep nu se grabeste","In ciuda acestei situatii, in ciuda faptului ca nu se bucura de expunerea mediatica a altor jucatoare, Halep isi urmeaza propriul drum. In ultimii doi ani, Halep a fost eliminata in prima runda, iar in toate cele opt aparitii la Melbourne a pierdut de patru ori in primul tur. Dar in acest an, a reusit sa ajunga pana in finala dupa ce a trecut de doua situatii extreme: a salvat trei mingi de meci in turul trei, impotriva americancei Lauren Davis si alte doua mingi de meci in semifinale, contra germanei Angelique Kerber.Acum este pregatita sa triumfe pentru prima data la un turneu de Grand Slam, dupa ce a pierdut doua finale la Roland Garros (2014 si 2017), dar si sa isi pastreze locul 1 in lume. Si oricare va fi rezultatul, o va face cu rochia ei rosie",Simona Halep a ramas fara sponsor tehnic de la finalul anului trecut, dupa ce contractul cu Adidas a expirat. Halep colabora cu producatorul german de echipament sportiv din anul 2014. Potrivit presei, Simona Halep a cerut renegocierea contractului, insa Adidas a refuzat.De atunci, jucatoarea nascuta la Constanta evolueaza intr-o rochie rosie, pe care a comandat-o de pe un site din China.Potrivit El Pais, Simona Halep ar avea o oferta de la Nike, de 1,3 milioane de euro pe an."Acum (n.r. la Australian Open) o sa port tot rochia rosie pe care am avut-o si la Shenzhen. In prezent, hainele le comand de pe internet. Trimit poza catre o croitoreasa! E un site in China...si cineva din staff-ul meu m-a ajutat, iar in 24 de ore am avut tinuta. Imi vine perfect! Deci, pe internet am rezolvat, acum se gaseste orice! Oricum, nu-mi fac eu designul, doar aleg modelul. Bine, nu e nimic special, imi place cum arata si gata".Simona Halep si Caroline Wozniacki se vor intalni, sambata, in finala de la Australian Open, fiecare dintre cele doua jucatoare incercand sa-si treaca in palmares primul titlu de Grand Slam din cariera. Disputa de pe "Rod Laver Arena" va avea loc de la ora 10:30 (ora Romaniei) si va fi in direct pe Eurosport si LIVE Text pe HotNews.ro.