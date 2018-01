VIDEO Australian Open: Roger Federer, in finala - Va lupta pentru titlul cu numarul 20 de Grand Slam cu Marin Cilic

Nu sunt prea multe de spus despre meciul lui "Mister Perfect" cu surpriza turneului, Hyeon Chung. Cu sau fara abandonul asiaticului, meciul a curs intr-o singura directie, numele invingatorului nefiind o necunoscuta.In doar 62 de minute, Roger se desprinsese deja la 6-1 si 5-2, prea mult totusi pentru o semifinala de Grand Slam.Eroic in meciul cu Djokovic (pe care l-a eliminat in optimi), Chung a fost coplesit de importanta meciului si de un Roger "inuman".a servit impecabil, a fost incredibil de agresiv la retur, iar Chung a fost transformat intr-un adevarat sparring partner. A fost un antrenament bun pentru elvetian, insa parca prea scurt.Pentru #20 (record absolut de titluri de Grand Slam), Roger il va intalni pe Cilic. Cei doi s-au duelat si in finala de la Wimbledon (2017). Elvetianul nu a avut probleme, castigand in trei seturi: 6-3, 6-1, 6-4. Mai multe detali aici. Pana la calificarea in finala, Federer nu a pierdut vreun set. Va fi a saptea finala de la Melbourne pentru elvetian si a 30-a de Grand Slam din cariera(!)...In meciurile directe,. Singurul succes al croatului a venit in 2014, la US Open: 6-3, 6-4, 6-4 . De altfel, Marin Cilic a castigat acea editie a competitiei de la New York: l-a invins in finala pe Kei Nishikori Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).1. Roger Federer 192. Rafael Nadal 163. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11 etc.