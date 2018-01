Australian Open Simona Halep vs Caroline Wozniacki: Finala sanselor ratate - Pentru cine va fi cu noroc a treia oara?

"O respect mult pe Caroline, stiu ca va fi la fel ca azi (n.r. joi), va trebui sa alerg, am nevoie de odihna, atunci cand am jucat finala la Roland Garros am spus ca daca voi fi in aceeasi situatie voi da tot ce pot, voi fi mai curajoasa. Vreau sa fac ceea ce pot in finala, sa cred ca am sansa de a castiga, sa nu ma gandesc la titlu, daca va veni, asa va fi sa fie.Ma simt mai experimentata. Mai puternica mental. Felul in care joc e diferit, ma simt mai agresiva. Am reusit 50 de lovituri direct castigatoare si sase asi in meciul din semifinale. E de necrezut! Sunt diferita si sper sa fie asa si sambata" -"Cred ca va fi foarte incitant pentru ca ne luptam atat pentru trofeu, dar si pentru numarul 1 mondial. Cine invinge sambata va fi de saptamana viitoare pe primul loc in lume, asa ca sunt de parere ca e o poveste cat se poate de frumoasa" -Daneza a "stat""Sunt mandru de felul in care Simona a luptat in acest turneu inca din primul tur, cu acea accidentare la glezna. A fost prima oara cand am vazut-o luptand pentru fiecare minge, de la primul punct din turneu pana la sfarsit. Va fi un meci grozav impotriva lui Wozniacki, Simona va trebui sa lupte asa cum a facut-o si azi (n.r. joi). Va fi o alta batalie" -"Simona Halep a meritat victoria si chiar a jucat senzational in aceasta semifinala (n.r. cu Kerber). Simona a crescut enorm fata de anul trecut. Este mult mai agresiva si observ ca acum sta mult mai bine pshic in momentele grele. In mod sigur vom avea o finala foarte disputata, dar este foarte important sa vedem cat de repede se va recupera Halep.Daca Simona se va recupera bine, iar problemele de la glezna nu ii vor mai da batai de cap, atunci in finala o sa fie si mai puternica deoarece a facut in Australia un turneu foarte bun. Wozniacki este o jucatoare inteligenta si in mod sigur nu o va lasa pe Halep sa o atace" -Pana in finala, Simona a fost nevoita sa salvezesi a stat pe teren. De cealalta parte, Caroline a salvat si ea, iar pana la calificarea in ultimul act a jucatHalep a "zabovit" pe terenTurul I - Mihaela Buzarnescu (Romania - 44 WTA) scor 6-2, 6-3 - 1h 11 minTurul II - Jana Fett (Croatia - 119 WTA) scor 3-6, 6-2, 7-5 - 2h 31 min - a salvat doua mingi de meciTurul III - Kiki Bertens (Olanda - 32 WTA) scor 6-4, 6-3 - 1h 26 minOptimi - Magdalena Rybarikova (Slovacia - 21 WTA) scor 6-3, 6-0 - 1h 3 minSferturi - Carla Suarez Navarro (Spania - 39 WTA, scor 6-0, 6-7 (3), 6-2 - 2h 11 minSemifinale - Elise Mertens (Belgia - 37 WTA) scor 6-3, 7-6 (2) - 1h 37 min.2017, Turneul Campioanelor: 6-0, 6-2 pentru Wozniacki2017, Eastbourne (iarba): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Stuttgart (zgura): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Dubai (hard): 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep2013, New Haven (hard): 6-2, 7-5 pentru Halep2012, Dubai (hard): 6-2, 6-3 pentru Wozniacki16 - Shenzhen (WTA), in 2018, Madrid (Premier Mandatory), in 2017, Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 201312 - Beijing (Premier Mandatory) Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), in 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.27 - 2017 - Tokyo (Pan Pacific), Turneul Campioanelor; 2016 - Tokyo (Pan Pacific), Hong Kong; 2015 - Kuala Lumpur; 2014 - Istanbul; 2013 - Luxembourg; 2012 - Seoul, Moscova; 2011 - Dubai, Indian Wells, Charleston, Bruxelles, Copenhaga, New Haven; 2010 - Ponte Vedra Beach, Copenhaga, Montreal, New Haven, Tokyo (Pan Pacific), Beijing; 2009 - Ponte Vedra Beach, Eastbourne, New Haven; 2008 - Stockholm, New Haven, Tokyo (Japan Open).24 - 2018 - Auckland; 2017 - Doha, Dubai, Miami, Eastbourne, Bastad, Toronto; 2015 - Auckland, Stuttgart; 2014 - US Open, Tokyo (Pan Pacific); 2013 - Indian Wells; 2012 - Copenhaga, Sofia; 2011 - Doha, Stuttgart; 2010 - Indian Wells, Turneul Campioanelor; 2009 - Memphis, Charleston, Madrid, Bastad, US Open; 2008 - Luxembourg.