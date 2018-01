VIDEO Caroline Wozniacki, victorie categorica in ultima partida cu Simona Halep - Ce s-a schimbat de la Turneul Campioanelor si pana astazi si de ce ar putea sa fie mai dificil meciul decat cel cu Kerber

Daca in meciul de joi cu Angelique Kerber a reusit nu mai putin de 50(!) de lovituri castigatoare, la Singapore jucatoarea noastra a bifat contra danezei doar 11, iar erorile nefortate au fost 17 la numar.Asi: 1-3Duble greseli: 0-0Puncte castigate cu primul serviciu: 54%-72%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 27%-69%Lovituri castigatoare: 11-9Erori nefortate: 17-7Puncte de break castigate: 0/1 vs 5/8Total puncte castigate: 30-53Durata meci: 1h 3 min.In mare parte, jocul danezei este acelasi: o adevarata alergatoare (maratonista), care returneaza mereu o minge in plus. Serviciul pare dus la un nivel superior, in timp ce increderea este la cote inalte dupa un parcurs foarte bun in 2018 si titlul cucerit la Turneul Campioanelor. In plus, acum miza este si mai mare (primul Grand Slam din cariera si locul intai WTA), iar Caro va fi, probabil, in stare sa returneze si din tribune daca va fi nevoie.Schimbarile mai importante par sa vina in ceea ce o priveste pe Simona. A aratat un mental puternic la Melbourne (a salvat deja cinci mingi de meci), si-a imbunatatit considerabil serviciul (nu mai este la fel de vulnerabila pe "al doilea") si a transmis adversarelor mesajul clar: stau pe teren cat e nevoie pentru a castiga.O finala de Grand Slam este visul suprem al oricarui copil care se apuca de tenis: tribune pline, multi fosti campioni in loja, cele mai importante televiziuni din lume, reteta financiara asigurata, garantia ca vei ramane in istorie.Emotiile pe care le genereaza un asemenea meci nu se compara cu nimic (marturie stau aici declaratiile venite de-a lungul timpului de la nume imense ale sportului alb: Sampras, Agassi, Federer, Nadal, etc), deci cel putin teoretic presiunea va fi si mai mare pe umerii Simonei (lucru valabil si pentru adversara, desigur).Stilul lui Wozniacki nu este unul tocmai placut: se apara pana in panzele albe, nu se sfieste sa trimita "baloane" de cate ori este nevoie si foloseste foarte bine ruperile de ritm (slice, scurte, etc). In plus, dupa un schimb in care de-abia "supravietuieste", la prima minge mai "moale" este capabila sa produca o lovitura castigatoare.Veti spune: bun, dar si Kerber s-a aparat formidabil. Asa este, insa nemtoaica iti da alt sentiment in racheta, ofera ritm, lucru de care Simona este un pic dependenta. In antiteza, Caro "inmoaie" schimburile de multe ori, provocand oarecum erorile nefortate ale adversarei.Singura varianta care iti da sanse mari de a castiga este aceea de a-ti impune jocul, de a fi agresiv (categoric, nici aceasta nu este 100% valabila). "Cea mai buna aparare este atacul" va fi mereu o expresie atat de actuala. Simona are armele necesare pentru a conduce punctele, pentru a nu lasa meciul sa fie la mana adversarei.Ultima data cand a procedat astfel (a stat in zona de confort, nu si-a asumat riscuri si a stat la mana adversarei) a facut-o campioana pe Ostapenko la Roland Garros, de la 1-0 la seturi si 3-0 in favoarea ei.2017, Turneul Campioanelor: 6-0, 6-2 pentru Wozniacki2017, Eastbourne (iarba): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Stuttgart (zgura): 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki2015, Dubai (hard): 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep2013, New Haven (hard): 6-2, 7-5 pentru Halep2012, Dubai (hard): 6-2, 6-3 pentru Wozniacki