Angelique Kerber, dupa infrangerea cu Simona Halep: "Inima mea a fost pe teren, am dat totul"

"Stiu ca pot juca din nou un tenis bun in fata unui public extraordinar, joc meciuri dificile, castig partide in care sunt la pamant si lupt pana la ultimul punct. Pentru mine, lucrul cel mai important este ca sunt iar pe teren si lupt. M-am bucurat de fiecare moment. Trebuie sa joci cel mai bun tenis in fiecare zi si asta am facut de cand am venit aici, in Australia.Bineinteles, sunt un pic trista, dar ma intorc acasa cu o buna senzatie. Privind inapoi, daca mi-ar fi spus cineva ca o sa castig atatea meciuri, un titlu, sa ajung in semifinale aici si sa am oportunitati de a castiga acest meci... O sa iau lucrurile pozitive din ultimele saptamani si merg mai departe. Am luptat pana la ultimul punct. Inima mea a fost acolo, pe teren, am dat totul! Ea a jucat bine atunci cand am avut mingile de meci"In urma victoriei de joi, Simona a trecut in avantaj in meciurile directe cu Angelique: 5-4.Asi: 6-0Duble greseli: 3-0Puncte castigate cu primul serviciu: 67%(42/63) vs 52%(47/90)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33%(10/30) vs 42% (15/36)Puncte de break castigate: 41%(9/22) vs 100%(7/7)Erori nefortate: 50-34Lovituri castigatoare: 50-33Puncte jucate cu serviciul: 93(63/30) vs 126(90/36)Puncte castigate la serviciu: 52(42/10) vs 62(47/15)Viteza medie pe primul serviciu: 156 km/h vs 145 km/hViteza medie pe al doilea serviciu: 125 km/h vs 125 km/hPuncte jucate la retur: 126(90/36) vs 93(63/30)Puncte castigat la retur: 64(43/21) vs 38(21/17)Lovituri castigatoare de pe baseline: 40(24 forehand/ 16 backhand) vs 25(16/9)Erori nefortate de pe baseline: 46(21 forehand/25 backhand) vs 33(16/17)Voleuri: 4 castigatoare (forehand toate)/1 (ratat pe backhand) vs 1 (forehand)Passing-uri: 0-4 (toate castigatoare - forehand)Loburi: 0-0 (castigatoare/ erori nefortate)Total puncte castigate: 116-103Durata meci: 2h 20 min.