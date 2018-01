​VIDEO Simona Halep - Angelique Kerber, la Australian Open: Reactiile antrenorului Darren Cahill cand Simona era nervoasa si vocifera pe teren

"Focus, \uD83E\uDD10 and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament \uD83D\uDE02❤

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep a salavat doua mingi de meci, inainte a de fructifica a patra minge de finala.In ultimul act, Halep isi va pune pe masa locul 1 mondial, cu daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care a invins-o in semifinala, cu 6-3, 7-6 (2), pe belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA. Invingatoarea va fi pe prima pozitie a ierarhiei, in clasamentul WTA ce va fi publicat luni.