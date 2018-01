Simona Halep a invins-o joi pe Angelique Kerber in semifinala Australian Open la capatul unui meci epic, terminat in 3 seturi (6-3, 4-6, 9-7). Halep, numarul 1 mondial, devine astfel prima romanca in finala turneului de Grand Slam de la Antipozi.Reamintim ca Simona Halep va juca in finala contra danezei Caroline Wozniacki. Nici una dintre ele nu a castigat un turneu de Mare Slem. Miza meciului e dubla: invingatoarea va fi numarul 1 mondial in clasamentul WTA.