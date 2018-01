Statistica uluitoare pentru "agresiva" Halep: 50 de lovituri castigatoare in thriller-ul cu Angelique Kerber

Astfel, Halep a avut 50 de lovituri direct castigatoare, fata de cele 33 ale lui Kerber. Diferenta mare insa si la erorile nefortate (50 Halep fata de 34 Kerber), si aceasta statistica demonstrand insa ca romanca e cea care si-a asumat mai multe riscuri pe durata meciului.Reamintim ca Simona Halep va juca in finala contra danezei Caroline Wozniacki.Asi: 6-0Duble greseli: 3-0Puncte castigate cu primul serviciu: 67%(42/63) vs 52%(47/90)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33%(10/30) vs 42% (15/36)Puncte de break castigate: 41%(9/22) vs 100%(7/7)Lovituri castigatoare: 50-33Puncte jucate cu serviciul: 93(63/30) vs 126(90/36)Puncte castigate la serviciu: 52(42/10) vs 62(47/15)Viteza medie pe primul serviciu: 156 km/h vs 145 km/hViteza medie pe al doilea serviciu: 125 km/h vs 125 km/hPuncte jucate la retur: 126(90/36) vs 93(63/30)Puncte castigat la retur: 64(43/21) vs 38(21/17)Lovituri castigatoare de pe baseline: 40(24 forehand/ 16 backhand) vs 25(16/9)Erori nefortate de pe baseline: 46(21 forehand/25 backhand) vs 33(16/17)Voleuri: 4 castigatoare (forehand toate)/1 (ratat pe backhand) vs 1 (forehand)Passing-uri: 0-4 (toate castigatoare - forehand)Loburi: 0-0 (castigatoare/ erori nefortate)Total puncte castigate: 116-103Durata meci: 2h 20 min.