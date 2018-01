Simona Halep: A fost foarte greu, tremur. A fost ca un roller-coaster

"A fost foarte greu, tremur, sunt foarte emotionata. Stiam ca va fi foarte complicat, joaca foarte bine, se deplaseaza si loveste din toate pozitiile. Ma bucur mult ca am rezistat si m-am putut impune. Al doilea meci foarte lung, nu e usor sa ai meciuri lungi la acelasi turneu. Multumesc publicului ca m-a sustinut si ajutat. In acest meci am fost prima cu doua sanse de a castiga, am ratat, am spus ca pot sa revin, am avut incredere. Dupa accidentarea la glezna am decis sa lupt pentru fiecare minge, apoi ma voi odihni, cu siguranta voi face asta. Incerc sa raman foarte calma, a fost un meci ca un montagne rousse, am facut ceea ce conteaza, ce trebuie, daca nu renunti, poti castiga, sunt mandra de ce am realizat. O respect mult pe Caroline, stiu ca va fi la fel ca azi, va trebui sa alerg, am nevoie de odihna, atunci cand am jucat finala la Roland Garros am spus ca daca voi fi in aceeasi situatie voi da tot ce pot, voi fi mai curajoasa. Vreau sa fac ceea ce pot in finala, sa cred ca am sansa de a castiga, sa nu ma gandesc la titlu, daca va veni, asa va fi sa fie", a declarat Halep, la interviul de pe teren, potrivit News.ro."Am incercat sa fiu calma, dar a fost ca un roller-coaster, cu suisuri si coborasuri. Sunt cu adevarat mandra de mine", a mai spus Halep, potrivit The Guardian.Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep a salavat doua mingi de meci, inainte a de fructifica a patra minge de finala.In ultimul act, Halep isi va pune pe masa locul 1 mondial, cu daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care a invins-o in semifinala, cu 6-3, 7-6 (2), pe belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA. Invingatoarea va fi pe prima pozitie a ierarhiei, in clasamentul WTA ce va fi publicat luni.Simona Halep si Caroline Wozniacki s-au mai intalnit de sase ori, daneza conducand cu scorul de 4-2, cu trei victorii in ultimele trei partide jucate, doua in 2017.Anul trecut, Halep a fost eliminata de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, in primul tur la Australian Open. Anterior, cea mai buna performanta a Simonei Halep la Melbourne era calificarea in sferturi, in 2014 (infrangere in fata sportivei slovace Dominika Cibulkova) si 2015 (eliminata de rusoaica Ekaterina Makarova).Sportiva romana a mai jucat in ultimul act al unui turneu "major" la French Open, in 2014 si 2017.