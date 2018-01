​VIDEO Australian Open: Caroline Wozniacki, in finala competitiei de la Melbourne

Daneza a avut nevoie de o ora si 37 de minute pentru a se califica pentru a treia oara in cariera intr-o finala de Grand Slam. Wozniacki a mai ajuns de doua ori pana in ultimul act la US Open, in 2009 si 2014, insa a pierdut de fiecare data.Wozniacki si-a trecut in cont primul set, scor 6-3, dupa 40 de minute de joc, gratie unui break reusit la scorul de 2-1. Daneza a servit pentru castigarea partidei, la 5-4 in actul al doilea, insa Mertens a facut break-ul si a egalat situatia pe tabela (5-5). Elise Mertens s-a impus apoi la zero pe propriul serviciu si chiar a avut doua sanse sa impinga meciul in decisiv, dar Wozniacki a salvat ambele mingi de break ale belgiencei (6-6). Setul a fost decis la tie-break, unde jucatoarea din Danemarca a castigat cu 7-2.Wozniacki se va lupta pentru trofeu cu invingatoarea partidei dintre Simona Halep (1 WTA) si Angelique Kerber (locul 16 WTA), cap de serie numarul 21."Inseamna atat de mult pentru mine. Am fost tensionata la 5-4. Am simtit ca jucam la perete. Mi-am spus sa ma calmez. Am fost putin norocoasa sa castig meciul.Sunt foarte calma. Cand incep sa fiu nervoasa, imi tremura picioarele. Mi-am spus atunci ca ne apropiem de setul al treilea. Asta e. M-a ajutat foarte mult experienta acumulata. Inveti de fiecare data. Mi-am spus ca si ea e emotionata, cand am servit la 5-4.Cand am inceput meciul, tata avea parul mai gri, acum e alb. Inseamna mult pentru mine sprijinul lor.Ma voi uita la meci. E bine sa fii prima care joaca. Ma voi uita cum se lupta. Sunt doua jucatoare uimitoare",