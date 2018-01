​Australian Open, semifinale: Simona Halep vs Angelique Kerber (LIVE Text dupa ora 07:00)/ Duelul picioarelor puternice

Angie are dreptate, partidele ei cu Simona au un farmec aparte, sunt adevarate "batalii" in care cele doua "arunca" in lupta tot ceea ce au mai bun. Au fost meciuri in care deplasarea a fost exponentiala, iar serviciul foarte important. De asemenea, din punct de vedere mental va fi nevoie de accesarea modului superior, pentru ca la un asemenea nivel nu te intalnesti mereu cu sanse importante de a face diferenta.Nu putem lua drept alibi forma incredibila aratata de Simona impotriva Karolinei: fiecare meci are "povestea" lui, iar Kerber (1,74 metri) are o viteza de deplasare mult peste ceea ce a putut arata Pliskova (1,86 metri) in partida de miercuri.Nemtoaica iese de multe ori din situatii limita cu ajutorul picioarelor sale puternice, acestea "purtand-o" fara probleme pe Angie dintr-o parte in alta a terenului.Sigur, Simona are sansa ei importanta atata timp cat va incerca sa depinda (pe cat posibil) doar de jocul ei si mai putin de erorile adversarei (intr-o zi buna, Kerber comite prea putine erori nefortate). Un joc agresiv (in special la retur) i-ar putea aduce mari beneficii, luandu-i astfel considerabil adversarei din timpul de reactie.Cu siguranta Darren Cahill i-a prezentat planul tactic, insa realitatea din teren trebuie uneori ajustata din mers.Dupa un 2017 mult sub standardele cu care ne-a obisnuit in 2016 (a castigat doua titluri de Grand Slam: Australian Open si US Open), Kerber a fost "trezita la viata" de Wim Fissette. Nu stiu insa in ce masura belgianul (fost antrenor al Simonei in 2014) va putea fi un as in maneca pentru nemtoaica: Halep s-a schimbat mult de la acea colaborare cu Wim, iar cele doua se cunosc oricum foarte bine din meciurile directe disputate in circuitul WTA.Disputele de pe arena centrala vor incepe la ora locala 11:00 (02:00 in Romania), dupa urmatorul program: S.Sanders/M.Polmans vs M.Martinez Sanchez/M.Demoliner (dublu mixt), urmat de Elise Mertens vs Caroline Wozniacki, urmat de Simona Halep vs Angelique Kerber.Caroline Wozniacki (2 WTA) vs Elise Mertens (37 WTA)Simona Halep (1 WTA) vs Angelique Kerber (21 WTA).Simona si Angie s-au duelat de opt ori de-a lungul timpului, cele doua impartindu-si victoriile (4-4).2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep2016, Wimbledon (iarba): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber2016, FedCup (zgura): 6-2, 6-2 pentru Kerber2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep.