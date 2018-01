VIDEO Australian Open: Magia continua - Federer, in semifinale la Melbourne

Cu Rafa (abandon in setul cinci al partidei cu Cilic) si Novak deja in avionul de intors acasa, Roger a ramas singurul membru al vechii garzi care inca se mai afla la Melbourne. Am pierdut sirul semifinalelor sale la AO, insa pentru asta exista pana la urma statisticienii.Intr-un an 2018 in care va implini 37 de ani(!), Federer arata de parca se afla in plin proces de intinerire: "pluteste" parca dupa fiecare minge, loveste reverul cu atata gratie de parca s-ar afla mereu intr-o sedinta foto si profita de fiecare moment mai slab al adversarului exact cum facea Nadal in urma cu cateva sezoane...Este greu sa-ti gasesti cuvintele in fata unei asemenea pledoarii pentru tenis.Aflat intr-un moment bun al carierei (a jucat un tenis la un nivel inalt la AO), Berdych a preluat initiativa in debutul setului intai, profitand si de o "acalmie" a lui Federer. Elvetianul s-a "trezit" de la 2-5, iar de acolo nu a mai lasat fraiele partidei.Mai mult ca niciodata, Federer poate sta lovituri in sir intr-un schimb, atat cat este nevoie pentru a ajunge in pozitia din care sa loveasca decisiv. Are clarviziune in joc, deschide incredibil terenul si serveste dupa bunul plac.Si daca nu v-am convins, iata cateva dintre cifrele lui Federer in meciul cu Berdych: 15 asi, 83% puncte castigate pe primul serviciu (50/60), 50% puncte de break convertite (4/8), 61 de lovituri castigatoare(!) si 105 puncte castigate de-a lungul disputei. Elvetianu s-a calificat in penultimul act de la Melbourne fara set pierdut.Pana la(n.r. titlurile de Gran Slam castigate in cariera) mai are doua exemene. Sigur ca nimeni nu ii va face vreun cadou, iar pentru schimbarea prefixului are nevoie de aceeasi magie. In semifinale il va intalni pe "noul Djokovic" - Hyeon Chung, in timp ce intr-o eventuala finala il asteapta Marin Cilic sau Kyle Edmund.