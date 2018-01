Karolina Pliskova, dupa ce a fost invinsa de Simona Halep: "Cred ca ea doar foloseste viteza mea, asta este problema. Incerc sa joc rapid, dar cred ca ii place asta"

"Cred ca a fost imens (n.r. - game-ul al patrulea). Cel mai probabil, dar nu sigur, la 4-0 era setul meu, primul. Ea joaca bine mereu impotriva mea, asa ca nu stiu unde este problema cu adevarat. Trebuie sa schimb ceva, poate data viitoare. Cred ca ea doar foloseste viteza mea, asta este problema. Incerc sa joc rapid, dar cred ca ii place asta. Ea nu are de ce sa imprime niciun fel de forta loviturilor ei. Ea doar foloseste viteza mea si, in final, eu sunt cea care alearga. E fara sens", a declarat Pliskova, zambind, in conferinta de presa de miercuri.Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.In penultimul act, Halep va evolua cu sportiva germana Angelique Kerber, care a trecut, tot miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, in 51 de minute, pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17. Kerber este pentru a doua oara in penultimul act la Melbourne, dupa ce a castigat editia din 2016. In acelasi an, Kerber s-a impus si la US Open.Simona Halep a atins acum faza semifinalelor la toate turneele de grand slam. Ea a mai jucat in penultimul act al unui turneu "major" la French Open (2014 si 2017), la Wimbledon (2014) si la US Open (2015).