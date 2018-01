Rafael Nadal va fi indisponibil timp de trei saptamani, dupa accidentarea suferita la Australian Open

Testele medicale efectuate de Nadal au relevat o leziune la un muschi din partea superioara a piciorului drept.El va relua progresiv antrenamentele peste doua saptamani si va reveni cu ocazia turneului de la Acapulco, inaintea turneului de la Indian Wells (SUA), noteaza AFP.Liderul clasamentului ATP, finalist la editia de anul trecut si castigator in 2009 la Australian Open, s-a retras in sferturi la Australian Open, in debutul setului cinci al partidei cu Marin Cilic, la scorul de 6-3, 3-6, 7-6 (5), 2-6, 0-2, dupa trei ore si 47 de minute de joc. Croatul va evolua in penultimul act al competitiei cu britanicul Kyle Edmund.