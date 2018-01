Australian Open: Simona Halep vs Angelique Kerber se va disputa joi, dupa ora 07:00 (ora Romaniei)

Performanta reusita pana acum la Melbourne ii aduce Simonei un premiu in valoare de 880.000 de dolari australieni (aproximativ 572.500 de euro) si 780 de puncte in ierarhia WTA de simplu.

In urma victoriei de miercuri, Simona Halep a atins faza semifinalelor la toate turneele de Grand Slam: Australian Open (2018), Roland Garros (2014 si 2017), Wimbledon (2014) si US Open (2015).

Cap de serie numarul unu, Simona va lupta cu Angie (21 WTA) pentru calificarea in ultimul act de la Melbourne. Meciul va fi al treilea de pe "Rod Laver Arena".Disputele de pe arena centrala vor incepe la ora locala 11:00 (02:00 in Romania), dupa urmatorul program: S.Sanders/M.Polmans vs M.Martinez Sanchez/M.Demoliner (dublu mixt), urmat de Elise Mertens vs Caroline Wozniacki, urmat de Simona Halep vs Angelique Kerber.Dupa un inceput ratat de meci (0-3), Simona a accesat nivelul cel mai inalt al jocului sau: s-a deplasat fantastic, a avut o defensiva de fier, a fost agresiva la retur si a castigat nu mai putin de noua game-uri la rand! Debusolata de usurinta cu care Halep facea punct dupa punct, Karolina Pliskova practic nu a mai contat, pe teren fiind o singura jucatoare...Simona Halep se califica in semifinalele de la Australian Open (cea mai buna performanta a carierei la Antipozi), faza a competitiei unde va da peste mai vechea cunostinta Angelique Kerber."Cu Simona Halep va fi un meci lung, cu schimburi intense. Am jucat de atatea ori impotriva ei. Fiecare partida a fost dificila, iar rezultatul a fost strans. Vreau sa imi fac jocul in continuare, ma concentrez doar asupra mea. Stiu ca sunt buna in defensiva, iar asta ma face puternica si imi da incredere. Pot sa alerg mult, sa returnez multe mingi. In acelasi timp, stiu ca pot fi agresiva, exersez asta la antrenament si vreau sa fac si in meciuri" -Asi: 0-2Duble greseli: 4-3Puncte castigate cu primul serviciu: 76%(26/34) vs 54%(23/42)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 45%(9/20) vs 31%(7/22)Puncte de break castigate: 50%(5/10) vs 25%(1/4)Lovituri castigatoare: 20-21Total puncte castigate: 69-49Total puncte jucate cu serviciul: 54-64Viteza medie pe primul serviciu: 153 km/h vs 167 km/hViteza medie pe al doilea serviciu: 131 km/h vs 141 km/hPuncte jucate la retur: 64-54Puncte castigate la retur: 31-15Lovituri castigatoare de pe baseline: 16(10 forehand/ 6 backhand) vs 9(6/3)Erori nefortate de pe baseline: 6(4/2) vs 25(16/9)Voleuri castigatoare: 3(toate forehand) vs 4(3/1)Passing-uri castigatoare: 1(forehand) vs 1(backhand)Loburi: 0-0Scurte: 0-2Durata meci: 1h 13 min.

Semifinale:



Caroline Wozniacki (2 WTA) vs Elise Mertens (37 WTA)

Simona Halep (1 WTA) vs Angelique Kerber (21 WTA).

Simona Halep vs Angelique Kerber, istoricul intalnirilor directe:



Simona si Angie s-au duelat de opt ori de-a lungul timpului, cele doua impartindu-si victoriile (4-4).



2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber

2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber

2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep

2016, Wimbledon (iarba): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber

2016, FedCup (zgura): 6-2, 6-2 pentru Kerber

2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep