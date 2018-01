Serena Williams revine in competitii la FedCup, la confruntarea dintre SUA si Olanda

Din echipa americana vor mai face parte sora Serenei, Venus Williams, locul 5 WTA, si Coco Vandeweghe, locul 9 WTA, a patra jucatoare urmand a fi anuntata ulterior.Serena Williams, fost lider WTA, a jucat de noua ori pentru SUA in FedCup, ultima data in 2015. In aceasta competitie, ea este neinvinsa la simplu (13-0) si a castigat trei din cele patru meicuri jucate la dublu. In 1999, Serena Williams a castigat competitia cu formatia sa.Serena Williams, detinatoarea trofeului, nu a participat la Australian Open, deoarece nu s-a simtit suficient de bine pregatita pentru a evolua la nivelul pe care-l doreste la primul Grand Slam al anului.Jucatoarea americana a devenit mama la 1 septembrie 2017, cand a dat nastere unei fetite, Alexis Olympia Ohanian, la Centrul Medical St. Mary's din Palm Beach, Florida. Williams era insarcinata cand a castigat Australian Open, la inceputul anului trecut, ultima competitie la care a participat.La 30 decembrie, fostul lider WTA a revenit pe teren la un meci demonstrativ la Abu Dhabi, in care a fost invinsa de letona Jelena Ostapneko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.