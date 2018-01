L'Equipe: "Simona Halep nu a avut nicio problema in a trece cu autoritate de Karolina Pliskova"

"Prima semifinala la Melbourne pentru Halep, castigatoare facila in fata Karolinei Pliskova. Numarul 1 mondial nu a avut nicio problema in a trece cu autoritate de Karolina Pliskova pentru prima semifinala din cariera la Melbourne. Constienta ca nu va avea decat 24 de ore de recuperare inaintea semifinalei, Halep a evoluat rapid, petrecand mai putin de o ora si 15 minute pe teren, iar maine va fi favorita cu Kerber, desi germana este in mare forma. Totul a inceput prost pentru Halep, care era condusa cu 3-0, dar apoi masina s-a pus in miscare si Pliskova nu a mai putut s-o opreasca" -Cotidianul francez subliniaza ca intalnirea dintre Kerber si Halep - care au pierdut cate un singur set de la inceputul turneului - promite sa fie una spectaculoasa."Simona Halep s-a calificat pentru prima oara in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Pliskova, scor 6-3, 6-2. Openul Australiei era singurul Grand Slam la care Halep nu a ajuns in penultimul act. Ea inca se afla in cautarea primului sau titlu major. Romanca a fost condusa cu 3-0 in primul set, dar apoi a intors situatia in favoarea ei si a castigat urmatoarele noua ghemuri. S-a impus dupa o ora si 11 minute, iar in semifinale va evolua cu germana Angelique Kerber" -Halep, numarul 1 mondial, a realizat o performanta superba si a ajuns in semifinale la Australian Open" -"Romanca a castigat noua game-uri la rand dupa ce a fost condusa cu 3-0 in primul set si s-a impus cu 6-3, 6-2. In semifinale, ea va juca in compania germanei Kerber, care a trecut de Madison Kayes, scor 6-2, 6-2, in 51 de minute", a notatDupa un inceput ratat de meci (0-3), Simona a accesat nivelul cel mai inalt al jocului sau: s-a deplasat fantastic, a avut o defensiva de fier, a fost agresiva la retur si a castigat nu mai putin de noua game-uri la rand! Debusolata de usurinta cu care Halep facea punct dupa punct, Karolina Pliskova practic nu a mai contat, pe teren fiind o singura jucatoare (6-3, 6-2, dupa o ora si 13 minute)...Simona Halep se califica in semifinalele de la Australian Open (cea mai buna performanta a carierei la Antipozi), faza a competitiei unde va da peste mai vechea cunostinta Angelique Kerber.