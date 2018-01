​Australian Open: Irina Begu si Monica Niculescu, invinse in semifinalele probei de dublu

Makarova si Vesnina, castigatoarele editiei din 2017 a turneului de la Wimbledon, s-au impus dupa o ora si 25 de minute de joc.Pentru parcursul de la Melbourne, Begu si Niculescu vor fi recompensate cu un premiu total de 175.000 de dolari australieni (114.000 de euro) si cu cate 780 de puncte WTA in clasamentul de dublu.Australian Open este singurul turneu de Grand Slam pe care rusoaicele nu au reusit sa il castige pana acum. S-au impus la Roland Garros in 2013, la US Open in 2014 si la Wimbledon in 2017. Cele doua jucatoare au mai disputat finala de la Australian Open in 2014.In ultimul act al probei de dublu de la Melbourne, Vesnina si Makarova se vor duela cu perechea Timea Babos (Ungaria)/ Kristina Mladenovic (Franta), cap de serie numarul 5, care a trecut cu 6-4, 6-2 de cuplul Su-Wei Hsieh (Taiwan)/Shuai Peng (China), cap de serie numarul 8.Pentru Irina Begu a fost prima semifinala de Grand Slam din cariera, in timp ce Monica Niculescu a ajuns anul trecut pana in finala probei de dublu de la Wimbledon, alaturi de taiwaneza Hao-Ching Chan (au fost invinse cu 6-0, 6-0 de perechea Vesnina/Makarova).