Australian Open: Angelique Kerber, in semifinale, dupa 6-1, 6-2, cu Madison Keys

Germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, in 51 de minute, pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, calificandu-se in semifinalele Australian Open.

Kerber este pentru a doua oara in penultimul act la Melbourne, dupa ce a castigat editia din 2016. In acelasi an, Kerber s-a impus si la US Open.

In faza urmatoare, ea va evolua cu invingatoarea din meciul Simona Halep, locul I WTA, si sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.

In cealalta semifinala se vor intalni daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, si jucatoarea belgiana Elise Mertens, locul 37 WTA, potrivit news.ro.