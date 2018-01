VIDEO Simona Halep vs Karolina Pliskova 6-3, 6-2/ Simona, in semifinale la Australian Open - Demonstratie de tenis

Performanta reusita pana acum la Melbourne ii aduce Simonei un premiu in valoare de 880.000 de dolari australieni (aproximativ 572.500 de euro) si 780 de puncte in ierarhia WTA de simplu.

In urma victoriei de miercuri, Simona Halep a atins faza semifinalelor la toate turneele de Grand Slam: Australian Open (2018), Roland Garros (2014 si 2017), Wimbledon (2014) si US Open (2015).

"Ma bucur sa fiu in semifinale, am fost si la juniori, in 2008. Este minunat sa joc pe aceasta arena. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am stiut ca trebuie sa restartez planul de joc, sa nu mai ratez asa mult, sa ma deplasez mai bine. Am inceput sa deschid terenul, am servit bine, totul a mers conform planului pentru mine. Cred ca sunt destul de solida la retur, antrenez asta, e important sa fac adversarul sa se indoiasca in ghemurile de serviciu, i-am citit serviciul de multe ori. Este un secret cum reusesc sa citesc serviciul, pastrez asta pentru mine. Cu siguranta va fi un meci diferit cu Angelique Kerber, se deplaseaza bine, returneaza solid, trebuie sa domin mai mult, sa joc mai bine, sa fiu calma. Vreau sa ma bucur de aceasta faza a competitiei, nu ma gandesc la rezultat. Darren ma ajuta cu faptul ca sunt relaxata in timpul meciurilor si inainte, ii multumesc pentru asta si le multumesc si australienilor" -Asi: 0-2Duble greseli: 4-3Puncte castigate cu primul serviciu: 76%(26/34) vs 54%(23/42)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 45%(9/20) vs 31%(7/22)Puncte de break castigate: 50%(5/10) vs 25%(1/4)Lovituri castigatoare: 20-21Total puncte castigate: 69-49Total puncte jucate cu serviciul: 54-64Viteza medie pe primul serviciu: 153 km/h vs 167 km/hViteza medie pe al doilea serviciu: 131 km/h vs 141 km/hPuncte jucate la retur: 64-54Puncte castigate la retur: 31-15Lovituri castigatoare de pe baseline: 16(10 forehand/ 6 backhand) vs 9(6/3)Erori nefortate de pe baseline: 6(4/2) vs 25(16/9)Voleuri castigatoare: 3(toate forehand) vs 4(3/1)Passing-uri castigatoare: 1(forehand) vs 1(backhand)Loburi: 0-0Scurte: 0-2Durata meci: 1h 13 min.

Semifinale:



Caroline Wozniacki (2 WTA) vs Elise Mertens (37 WTA)

Simona Halep (1 WTA) vs Angelique Kerber (21 WTA).

Simona Halep vs Angelique Kerber, istoricul intalnirilor directe:



Simona si Angie s-au duelat de opt ori de-a lungul timpului, cele doua impartindu-si victoriile (4-4).



2016, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-2 pentru Kerber

2016, Cincinnati (hard): 6-3, 6-4 pentru Kerber

2016, Montreal (hard): 6-0, 3-6, 6-2 pentru Halep

2016, Wimbledon (iarba): 7-5, 7-6(2) pentru Kerber

2016, FedCup (zgura): 6-2, 6-2 pentru Kerber

2015, Toronto (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2014, Doha (hard): 6-3, 5-7, 6-4 pentru Halep

2009, Saint Raphael (hard): 5-7, 6-2, 7-5 pentru Halep



Desfasurarea LIVE Text a partidei Simona Halep vs Karolina Pliskova:



Inca un retur castigator executat fara nicio dificultate de Halep (15-15). Karolina comite o dubla greseala (30-30), Halep este la doua puncte de semifinale. Dreapta inversa ratata complet de Pliskova: minge de meci...Deplasata in continuu, Karolina rateaza complet un rever in lung de linie (15-0). Halep este peste tot, iar Pliskova pare descumpanita (30-0). Serviciu perfect al Simonei: 40-15. Scurta inspirata a Karolinei: 40-15. Simonei ii iese totul, pana si un serviciu doi puternic, cu adancime. Este 5-2, Halep se afla la un singur game distanta de cea mai buna performanta de la Australian Open - calificarea in semifinale...Jocul Karolinei scartaie din toate incheieturile, 0-30. Pliskova face pasul la fileu si executa perfect un voleu destul de greu: 15-30. Returul adanc face diferenta: 15-40, doua mingi de 5-1...Prima este anulata in stil de mare jucatoare (30-40). Aaaa, ce pacat! Simona trimite in cross din apropierea fileului, iar Karolina a asteptat mingea practic in racheta: egalitate. Nu e nimic, vine si a patra sansa de break. Dintr-o pozitie joaca (gen Radwanska), Halep rateaza un rever - egalitate. As al Karolinei: minge de 4-2...Vine si al doilea as, se face 4-2 pana la urma, dupa un game in care Halep a irosit patru mingi de breakDupa o prima minge castigata pe serviciul doi, Karolina forteaza cu o dreapta si prinde linia, dupa cum ne arata reluarea oficiala - punctul se rejoaca. Sansa pentru Halep, castiga la rejucare un punct care fara eroarea arbitrului de linie i-ar fi revenit cehoaicei...Pe o minge inalta, Halep isi calculeaza bine pasii si trimite decisiv cu o dreapta inside-in. Contre-pied-ul ii iese Simonei: Karolina si-a mutat racheta in mana stanga, dupa modelul Maria Sharapova: nu i-a iesit nici in acest fel...Se face 4-1 in setul al doileaKarolina si-a pierdut busola, trimite mult in aut cu un backhand de pe centrul terenului. A ajuta insa serviciul (15-15). Pliskova a fost nevoita sa trimita de trei ori la rand la limita pentru a castiga punctul...Retur "a la Djokovic" - varianta 2015 - nimic de facut pentru Karolina...La minge de break, Karolina gaseste linia la teu - egalitate. Inca o minge pe linie: minge de game pentru Pliskova. Neinspirata din apropierea fileului, Simona este pasata:Karolina isi trece in cont un passing frumos, vine insa reactia Simonei: forehand perfect (15-15). Apare si o eroare cu dreapta in lung de linie, insa urmeaza un serviciu bun (30-30). Karolina loveste parca la intamplare: mingea se duce in aut. Noua game-uri la rand, Pliskova a "uitat" parca senzatia aceea cand castigi un game (speram sa o uite in continuare)Backhand in lung de linie inspirat: 0-15. Exasperata de jocul Simonei, Karolina face pasul la fileu, insa este pasata fara probleme. Lovind mereu la limita, Pliskova gaseste o dreapta inversa perfecta: 30-30. Conform cursului jocului, apare o sansa de break. Game-ul consecutiv cu numarul opt pentru Halep...In box, s-ar fi aruncat prosopul...Dupa un voleu drive executat perfect de Halep, apare si Pliskova in game: rever in lung de linie (15-15). Karolina incearca lovituri decisive, incearca sa scurteze punctele - simte ca nu are alta sansa in fata Simonei. Egalitate la 30, dupa voleu reusit al jucatoarei din Cehia. Simona scoate din toate pozitiile, dar Karolina reuseste o scurta incredibila: minge de break. Un-doi: serviciu la exterior si dreapta inversa: egalitate. Urmeaza un retur direct castigator, dupa un serviciu doi fara vlaga al Simonei. Halep nu se preda, o ajuta primul serviciu. Schimbul se prelungeste, iar acesta ii revine Simonei, este jucatoarea cu o dinamica mai buna. Seria continua, sunt sapte game-uri la rand castigate de HalepDe la 0-3, am vazut practic o alta jucatoare: Simona a fost lucida, a lovit incredibil de pe ambele parti si a castigat sase game-uri la rand...Karolina pare debusolata, rateaza o dreapta si de pe mediana. Retur perfect al Simonei, este "on fire" in aceste momente...Karolina mai incaseaza o lovitura: forehand in lung de linie: trei mingi de set...Din alergare, Pliskova pune totul intr-o dreapta violenta si ii iese mutarea: 40-15. Exasperata parca de nivelul accesat de adversara, Karolina forteaza serviciul doi si comite o dubla: game si set pentru Simona: 6-3Ce inteligent a jucat Simona o minge cu banda fileului: calma, a trimis pe contre-pied. Karolina pare in aceste momente precum un pugilist care tot incaseaza si incepe sa se clatine...Dreapta inversa de manual, nu sunt multe de spus: trei mingi de 5-3...Prima este anulata de Karolina. Serviciul doi, cu mult slice, ii aduce punctul Simonei, este 5-3 in favoarea eiSe simte presiunea: dubla greseala facuta de Karolina. Pliskova revine insa cu dreapta lovita de peste nivelul umarului: 15-15. Simona variaza foarte bine, iar Karolina nu este cea mai buna din circuit atunci cand loveste din deplasare...Pliskova ia mingea din urcare, face o schimbare de directie inspirata: 30-30. Serviciul este puternic si plat, 40-30. Pe o minge fara inaltime, Karolina rateaza executia: e si normal, pe undeva, atunci cand ai 1,85 metri...Dupa un mic ajutor din partea fileului, Halep inventeaza un passing in lung de linie la care si Rafa Nadal s-ar ridica in picioare si ar aplauda! Break al Simonei, jucatoarea noastra a accesat modul "turbo"Karolina ameninta integritatea fileului cu o dreapta violenta (15-0). Forehand in lung de linie mi-nu-naaat! 30-0. Serviciu perfect de pe "par": 40-0. Game alb, de mare moral pentru Halep, s-a schimbat putin situatia din teren...Karolina continua sa serveasca cu mare lejeritate (15-0). Vine insa si o eroare cu dreapta inversa: 15-15. Dreapta inside-in "lumineaza" jocul Simonei: 15-30. Doua sanse de break, dupa un retur blocat si o dreapta indise-out. Asta este adevarata Simona! Face perfect tranzitia din defensiva in ofensiva si inchide punctul cu mare siguranta. 3-2 pentru Karolina, Simona a venit aproape de adversara pe tabela, a intrat practic in joc. Acum trebuie sa fie concentrata la serviciuSimona se apara perfect, cu un slice de forehand, iar mingea de sub nivelul fileului o pacaleste pe Karolina (30-0). Pliskova simte foarte bine mingea, iar returul ei este unul castigator (30-15). Egalitate, dupa o dubla greseala. Minge de break pentru Karolina, dupa un backhand superb in cross lung. Deplasata dintr-o parte in alta, cehoaica nu mai poate returna: egalitate. Halep sta bine intr-un schimb prelungit, minge de game pentru liderul mondial. A treia dubla greseala din debutul de partida: egalitate. Se simte putin presiunea in racheta Simonei. Karolina returneaza tot, insa pana la urma voleul drive de forehand ii vine de hac jucatoarei din Cehia. A treia dubla din game, egalitate inca o data. Prea multe cadouri pentru Karolina...Slice-ul de pe serviciul doi o scoate din dispozitiv pe Karolina, insa apoi o ajuta banda fileului. Halep nu "scapa" de acest game...Ce noroc: cu terenul liber, Karolina trimite in afara o dreapta pe contre-pied. Game intens care ii revine Simonei, ar putea fi momentul care sa ii dea incredere jucatoarei noastreUrmeaza un game important de serviciu pentru Simona: trebuie sa fie mai activa, sa intre in meci...Pliskova serveste ca din tun, nimic de facut pentru defensiva Simonei (30-0). Inca un punct fara "munca" pentru cehoaica: 40-0. Miscata putin din zona de confort, Karolina greseste un lung de linie: 40-15. Ce retur al Simonei, cu backhandul invers! Serviciul o salveaza inca o data pe Karolina: se face 3-0, Halep nu a aparut inca pe tabela de marcaj de pe "Rod Laver Arena"Dupa un prim serviciu decisiv, Simona incearca un lung de linie cu forehandul, in reluarea oficiala ne confirma autul. Prima dubla greseala a partidei: 15-30. Karolina face foarte bine pasul in fata si inchide punctul cu un voleu drive: 15-40. Inca o eroare cu dreapta, se face 2-0 pentru Pliskova. Nu a fost neaparat un game prea fericit de serviciu pentru jucatoarea noastraServiciu perfect la exterior, primul punct ii revine Karolinei. Cehoaica forteaza un rever, dar nu gaeseste terenul (15-15). Inca un serviciu bun - la teu. Pliskova deschide bine terenul cu o dreapta inversa: 40-15. Vine si un retur agresiv al Simonei: game-ul se "strange". Egalitate: cross de backhand minunat al Simonei: ce traiectorie a "descris"...Avantaj Karolina: Halep a fost prea energica la retur. Un game care se prelungeste: Halep sta bine in teren pe serviciul puternic al adversarei. Schimb dur care ii revine Karolinei: Simona incercat un cross scurt, dar mingea s-a oprit in fileu. Karolina isi castiga serviciul, dar nu lejer. Este foarte bine ca Simona a pus probleme de la primul game in care Pliskova a servitMeciul va incepe cu Pliskova la serviciuEva Asderaki-Moore este arbitrul din scaun al disputei de pe "Rod Laver Arena"Mats Wilander: "Simona Halep este favorita acestui meci, depinde insa numai de ea sa nu fie prea defensiva"Intre timp, Hyeon Chung a devenit primul sud-coreean calificat in semifinalele unui Grand Slam: 6-4, 7-6(5), 6-3 in meciul cu Tennys SandgrenCele doua jucatoare intra in acest moment pe "Rod Laver Arena"Pe repede inainte: Angie Kerber a stat doar51 de minute pe teren: 6-1, 6-2 cu Madison Keys. Castigatoare in 2016 la Melbourne, nemtoaica a obtinut deja biletul pentru semifinaleCu toate ca suprafata de joc ar avantaja-o, Karolina nu se poate lauda cu rezultate prea bune pe hard impotriva Simonei. Sportiva din Cehia a pierdut de patru ori pe aceasta suprafata, bifand doar o singura victorie (la Cluj Napoca, in intalnirea de FedCup dintre Romania si Cehia, din 2016).Pe langa miza imensa care o reprezinta calificarea in semifinalele unui turneu de Grand Slam, in joc mai este si locul intai in clasamentul WTA: Simona isi pastreaza pozitia indiferent de alte rezultate daca se va impune la Melbourne, in timp ce Karolina are sansa ei de a reveni in pozitia de lider mondial.2018, Australian Open (hard: 6-3, 6-2 pentru Halep2017, Roland Garros (zgura): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep2016, Montreal (hard): 6-3, 6-3 pentru Halep2016, FedCup (hard): 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova2016, Sydney (hard): 6-4, 7-5 pentru Halep2015, Indian Wells (hard): 6-4, 6-4 pentru Simona Halep2015, Dubai (hard): 6-4, 7-6(4) pentru Halepvs Madison Keys (17)vs Karolina Pliskova (6) 6-3, 6-2Elise Mertens vs Caroline Wozniacki (2).Dintre jucatoarele ramase pana in acest moment in competitia de la Melbourne, doar Kerber se poate lauda cu titluri de Grand Slam (Australian Open si US Open, ambele in 2016).