Australian Open: Simona Halep vs Karolina Pliskova (LIVE Text dupa ora 06:00)

Cu toate ca suprafata de joc ar avantaja-o, Karolina nu se poate lauda cu rezultate prea bune pe hard impotriva Simonei. Sportiva din Cehia a pierdut de patru ori pe aceasta suprafata, bifand doar o singura victorie (la Cluj Napoca, in intalnirea de FedCup dintre Romania si Cehia, din 2016).Pe langa miza imensa care o reprezinta calificarea in semifinalele unui turneu de Grand Slam, in joc mai este si locul intai din clasamentul WTA: Simona isi pastreaza pozitia indiferent de alte rezultate daca se va impune la Melbourne, in timp ce Karolina are sansa ei de a reveni in pozitia de lider mondial.2017, Roland Garros (zgura): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep2016, Montreal (hard): 6-3, 6-3 pentru Halep2016, FedCup (hard): 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova2016, Sydney (hard): 6-4, 7-5 pentru Halep2015, Indian Wells (hard): 6-4, 6-4 pentru Halep2015, Dubai (hard): 6-4, 7-6(4) pentru HalepAngelique Kerber (12) vs Madison Keys (17)Simona Halep (1) vs Karolina Pliskova (6)Elise Mertens vs Caroline Wozniacki (2).Dintre jucatoarele ramase pana in acest moment in competitia de la Melbourne, doar Kerber se poate lauda cu titluri de Grand Slam (Australian Open si US Open, ambele in 2016).