VIDEO Australian Open: "Maratonista" Caroline Wozniacki, in semifinale la Melbourne

Mult prea puternica din punct de vedere fizic, Caroline a dat senzatia ca poate sta in schimburi atata timp cat este nevoie pentru a castiga punctul.Primul set a fost unul fara istoric: dupa 36 de minute, Wozniacki s-a impus cu 6-0. Carla a fortat mai mult in a doua mansa, a deschis si mai bine terenul (in special cu reverul) si a trimis disputa in decisiv, dupa ce s-a impus in tiebreak (7-3).Wozniacki a continuat sa returneze aproape din orice pozitie, iar Navarro a cedat pas cu pas din punct de vedere mental. A mai avut lovituri superbe iberica, dar constanta a fost tot de partea adversarei. Caroline a profitat de boemia din jocul Carlei si a castigat setul cu 6-2. Dupa doua ore si 13 minute, daneza a castigat in stilul care ii convine cel mai mult: cu risipa de energie si cu senzatia (cel putin uneori) ca joci de fapt cu un perete.Aflata in lupta pentru locul 1 WTA si pentru primul Grand Slam din cariera, Wozniacki o va intalni in semifinale pe Elise Mertens (Belgia - 37 WTA) - jucatoare care a invins-o pe Elina Svitolina (cap de serie numarul patru). De-a lungul carierei, Wozniacki a mai ajuns o singura data in penultimul act de la Melbourne: in 2011 (a fost invinsa de Na Li: 6-3, 5-7, 3-6).