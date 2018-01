VIDEO ​Australian Open: Final de drum pentru Rafael Nadal - Ibericul a abandonat in setul al cincilea al meciului cu Marin Cilic

Unfortunate scenes here with the world No.1 Rafael #Nadal retiring hurt in the QF \uD83D\uDE25@Cilic_Marin progresses through to the SF. #AusOpen pic.twitter.com/IEjPruzvdi ¬ #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2018

Nadal si Cilic au oferit un meci spectaculos, cu multe lovituri la limita si cu o importanta risipa de energie. Intensitatea meciului i-a fost, pana la urma, fatala unui Rafa care nu a venit la 100% din punct de vedere fizic la Melbourne.Dupa un prim set in control pentru iberic (6-3), Cilic a fost jucatorul care a impus ritmul in al doilea, agresivitatea croatului dand roade (a castigat in "oglinda": 6-3). Al treilea set a fost cel mai echilibrat si cel mai lung al disputei (a durat aproape o ora si un sfert...), iar Nadal s-a impus dupa un tie-break electrizant (7-5).La 1-4 in setul al patrulea, problemele fizice ale lui Nadal au devenit tot mai vizibile, iar ibericul a avut parte si de un time-out medical. Mansa i-a revenit cu 6-2 lui Cilic, iar sfertul de finala a intrat in decisiv.Dupa un game de serviciu care i-a revenit lui Marin, Rafa a mai stat in teren doar inca un game (0-2), moment dupa care (schiopatand vizibil) a facut pasul la fileu unde i-a strans mana adversarului.Dupa trei ore si 47 de minute, Nadal abandoneaza si paraseste Australian Open in sferturi. Cap de serie numarul sase, Marin Cilic va evolua in semifinale impotriva lui Kyle Edmund."E un moment dificil pentru mine, sper ca accidentarea nu este serioasa. Nu imi place niciodata sa ma retrag, dar piciorul imi era total blocat si nu am mai putut sa il misc. Nu as putea spune ca e muschiul, pentru ca e mai sus pe picior, dar nu e nici soldul. Genunchiul functiona bine, fara probleme. Voi face un examen RMN maine (n.r. miercuri) si vom vedea despre ce e vorba. Sunt multi jucatori accidentati, poate ca ar trebui sa ne gandim mai mult la sanatatea jucatorilor. In opinia mea, marea problema o reprezinta suprafetele hard. A fost dificil sa accept, eu credeam ca sunt pregatit si jucam foarte bine. E o sansa pierduta, dar trebuie sa accept acest lucru, sa merg acasa, sa ma recuperez si sa stau alaturi de cei dragi" -