Australian Open: Simona Halep vs Karolina Pliskova se va disputa miercuri, dupa ora 06:00 (ora Romaniei)

Duelul dintre Halep si Pliskova va fi a treia partida de pe "Rod Laver Arena", inainte urmand sa se joace meciurile: Angelique Kerber (21 WTA) vs Madison Keys (cap de serie numarul 17) si Hyeon Chung (Coreea de Sud, 58 ATP) vs Tennys Sandgren (SUA, 97 ATP).Ziua de pe "Rod Laver" se va incheia cu sesiunea de seara, acolo unde vom avea disputa dintre Roger Federer (2 ATP) si Tomas Berdych (20 ATP).De-a lungul timpului, Halep si Pliskova s-au intalnit de sase ori in circuitul WTA, scorul fiind 5-1 pentru Simona.