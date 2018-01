Australian Open: Irina Begu si Monica Niculescu, in semifinalele probei de dublu de la Melbourne

In faza urmatoare, romancele vor juca impotriva invingatoarelor din meciul Gabriela Dabrovski/Yifan Xu (Canada/China), cap de serie numarul 6 - Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Rusia), cap de serie numarul 2.Calificarea in semifinale la dublu este recompensata la Melbourne cu un premiu total de 175.000 de dolari australieni (114.000 de euro) si cu 780 de puncte WTA.La dublu masculin juniori, Filip Jianu si argentinianul Thiago Tirrante s-au calificat in sefrturi, dupa ce au invins, cu scorul de 6-2, 6-4, cuplul Tristan Boyer/Juan Manuel Cerundolo (SUA/Argentina).In turul urmator, invingatorii vor da piept cu echipa Naoki Tajima/Alexei Zaharov (Japonia/Rusia).