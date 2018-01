​VIDEO Australian Open: Elina Svitolina, invinsa in sferturi de Elise Mertens

Mertens s-a impus dupa un meci care a durat 73 de minute.In varsta de 22 de ani, Elise s-a calificat in semifinalele competitiei la prima participare pe tabloul principal de la Australian Open.Jucatoarea din Belgia evolueaza foarte bine in 2018, an in care a adunat deja noua victorii la rand. Elise a castigat turneul de la Hobart, acolo unde a trecut in finala de Mihaela Buzarnescu.In functie de rezultatele ei si de cele ale Simonei Halep, Svitolina ar fi putut ajunge pe locul intai in clasamentul WTA la finalul Australian Open.In acest moment, doar Caroline Wozniacki (favorita doi) si Karolina Pliskova (cap de serie numarul sase) o mai pot detrona pe Halep din pozitia de lider mondial.In penultimul act al competitiei de la Melbourne, Elise Mertens va evolua cu invingatoarea din partida Caroline Wozniacki (Danemarca, 2 WTA) vs Carla Suarez Navarro (Spania 39 WTA).