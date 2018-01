Simona Halep: "Nu am putut sa dorm noaptea trecuta, aveam dureri peste tot"

"Prima zi dupa meci (n.r. - cu Lauren Davis) a fost aproape ok. Noaptea trecuta a fost grea, nu am putut sa dorm. Ma durea peste tot. Dar am dormit doua ore inainte de meci si a fost suficient",Ea este bucuroasa de faptul ca a putut sa o invinga pe Naomi Osaka repede: "A fost mult mai bine (n.r. - ca a avut un meci scurt). Sunt bucuroasa ca mi-am putut regasi ritmul deoarece nu este usor cand esti foarte obosita. Dar am stiut ce trebuie sa fac si am facut foarte bine."In sferturile de finala ale Australian Open, Simona Halep va evolua cu una dintre dintre sportivele cehe Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6 (5-1 in intalnirile directe), si Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20 (4-1)."Meciul urmator nu va fi usor pentru ca e in sferturile de finala ale unui Grand Slam. Acum e din ce in ce mai greu. Am jucat impotriva lor, stiu cum o sa fie. O sa fie un nou meci, unul diferit" -Dupa turneul de la Melbourne, Halep ar urma sa evolueze la o competitie in Rusia."Sunt inscrisa la Sankt Petresburg, dar vom vedea. Nu stiu, trebuie sa vad cand termin aici, apoi voi avea cu siguranta cateva zile libere. Trebuie sa merg la control din nou, sa fac un RMN",