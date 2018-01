VIDEO Australian Open: Novak Djokovic, eliminat in optimi de Hyeon Chung

Macinat (inca) de o suferinta fizica, Novak Djokovic a parasit prematur (pentru standardele sale) turneul unde a reusit cele mai bune rezultate din cariera (a ridicat de sase ori trofeul pe "Rod Laver Arena").Timp de trei ore si 21 de minute (atat cat a durat meciul), Nole a fost in mare parte din timp in urma adversarului, sarbul "alergand" dupa un Chung care s-a miscat incredibil pe baseline.Asiaticul a avut nebanuite resurse fizice, Chung invingandu-l practic pe Nole cu armele sale: o aparare foarte buna si o tranzitie insipirata din defensiva in ofensiva.Revenit pe teren (direct la Melbourne) dupa o pauza de peste sase luni (din cauza unei accidentari la cotul drept), Djokovic are motive sa "plece" cu multe aspecte pozitive din Australia. A ajuns, totusi, pana in optimi, a aratat pofta de joc si a reusit de-a lungul turneului sa ne aduca aminte (cel putin in unele momente) de acel jucator care domina circuitul ATP.E insa nevoie de stabilitate din punct de vedere fizic si de multe meciuri oficiale pentru ca Nole sa se poata (cel putin) apropia de cel mai bun nivel al sau.R. Nadal (1) vs Marin Cilic (6)G. Dimitrov (3) vs K. EdmundT. Sandgren vs H. ChungT. Berdych (19) vs R. Federer (2).Se actualizeaza.