Australian Open: Tennys Sandgren scrie istorie la Melbourne - Este in sferturi, dupa ce l-a eliminat pe Dominic Thiem

Partida de pe "Hisense Arena" a fost una de un bun nivel, cu rasturnari de situatie si cu dramatism din plin. Dupa trei ore si 54 de minute, Tennys (nume parca predestinat cumva) a obtinut biletul pentru sferturile Grand Slam-ului de la Antipozi.In varsta de 26 de ani, Tennys a trecut pana acum la Australian Open de Jeremy Chardy, Stanislas Wawrinka, Maximilian Marterer si Dominic Thiem.Pentru un loc in semifinalele primului Grand Slam al anului, Sandgren sa va duela cu invingatorul partidei dintre Novak Djokovic (cap de serie numarul 14) si Hyeon Chung (58 ATP).R. Nadal (1) vs Marin Cilic (6)G. Dimitrov (3) vs K. EdmundT. Sandgren vs N. Djokovic (14)/ H. ChungT. Berdych (19) vs R. Federer (2).