Presa internationala, dupa meciul liderului mondial: "Simona Halep invinge si convinge"

"Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru a accede in sferturi, la Melbourne" -"Halep n-a trenat in fata lui Naomi Osaka", a titrat, care a adaugat ca "dupa maratonul din turul al treilea, numarul 1 mondial a dominat-o usor pe Naomi Osaka, reusind calificarea in sferturile competitiei"."Meciul ei lung din turul precedent a fost digerat. La doua zile dupa ce a fost la un punct de eliminare, Simona Halep a avut o intalnire mult mai linistita, in fata lui Naomi Osaka", a mai scris publicatia franceza."Favorita principala s-a refacut dupa meciul din turul al treilea care a durat apropae patru ore pentru a o invinge pe Naomi Osaka si atinge sferturile de finala ale Australian Open (...) Halep nu a aratat semne ale accidentarii suferite la glezna, in primul tur (...) Rezolvarea rapida a impresionantei Osaka - jucatoarea de 20 de ani care o invinsese pe speranta australienilor Ash Barty in turul precedent - in doar o ora si 19 minute, era exact ce avea nevoie numarul 1 mondial. Abilitatile defensive al lui Halep au tocit puterea lui Osaka si romanca a inchis partida cu doar cinci erori in setul secund, fructificand toate cele trei mingi de break care i-au iesit in cale", a scris"Povestea de rezistenta si curaj a Simonei Halep la Australian Open 2018 se poate transforma foarte bine in povestea turneului", a scris"Numarul 1 mondial si-a continuat parcursul cu o opera de maestru, victorie cu 6-3, 6-2, in fata starului in ascensiune Naomi Osaka, pentru a atinge faza sferturilor de finala la Melbourne Park, prima data dupa trei ani. Se poate contraargumenta ca numarul 1 mondial nu are dreptul de a fi aici dupa ce abia a scapat cu viata in turneu. Condusa cu 5-2 in primul set al meciului cu Destanee Aiava din primul tur si cu glezna sucita, a reusit cumva sa se impuna in doua seturi. Tragand dupa ea accidentarea in turul al treilea, ea a supravituit la trei mingi de meci impotriva galantei Lauren Davis, inainte de a triumfa cu 15-13, intr-un set al treilea epic. Dar Halep a sosit pe arena Margaret Court si a jucat cel mai bun meci al ei din acest turneu, aratand remarcabil de proaspata si miscandu-se mai bine decat in tururile precedente, pentru a obtine o victorie impunatoare, Pentru o jucatoare care, de-a lungul anilor, si-a pus la indoiala calitatile psihice si de luptatoare, Halep ofera raspunsuri rasunatoare in aceste doua spatamani", a notatSimona Halep, locul I WTA, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, calificarea in sferturile de finala, dupa victoria obtinuta, luni, cu scorul de 6-3, 6-2, in fata japonezei Naomi Osaka, locul 72 WTA, intr-o ora si 19 minute.In faza urmatoare, Simona Halep va evolua cu una dintre dintre sportivele cehe Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6 (5-1 in intalnirile directe), si Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20 (4-1).Anul trecut, Halep a fost eliminata de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, in primul tur. Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Melbourne este calificarea in sferturi, in 2014 (infrangere in fata sportivei slovace Dominika Cibulkova) si 2015 (eliminata de rusoaica Ekaterina Makarova).