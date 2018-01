VIDEO Australian Open: Roger Federer, in sferturile competitiei de la Melbourne pentru a 14-a oara in cariera

Roger a stat pe teren doua ore si patru minute pentru a trece de jucatorul din Ungaria.In sferturi, Federer il va infrunta pe Tomas Berdych, cap de serie numarul 19, invingator cu 6-1, 6-4, 6-4 in fata italianului Fabio Fognini (cap de serie numarul 25). Federer conduce cu 19-6 in meciurile directe cu Berdych.Ultima confruntare dintre cei doi jucatori a avut loc anul trecut, tot intr-un turneu de Grand Slam, la Wimbledon. Federer a castigat atunci in semifinale, scor 7-6(4), 7-6(4), 6-4. Berdych nu l-a mai invins pe Federer din 2013, cand se impunea in semifinalele turneului de la Dubai.Asi: 5-6Duble greseli: 6-2Puncte castigate cu primul serviciu: 67% (38/57) - 83% (40/48)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 53% (27/51) - 76% (25/33)Puncte de break castigate: 0% (0/0) - 30% (3/10)Lovituri castigatoare: 23-34Total puncte castigate: 81-108Durata meci: 2h 4 min.R. Nadal (1) vs M. Cilic (6)K. Edmund vs G. Dimitrov (3)T. Berdych (19) vs R. Federer (2).