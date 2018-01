​VIDEO Betis - Barcelona 0-5/ A doua repriza de vis a catalanilor - "Dubla" pentru Messi si Suarez

⚽⚽ With that double @LuisSuarez9 reaches 100 goals in @LaLigaEN in just 114 matches! \uD83D\uDC4F Well done, Luis! \uD83D\uDC4F \uD83D\uDD35\uD83D\uDD34 pic.twitter.com/t0kDFcWwOf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 ianuarie 2018

Golurile au fost marcate de Rakitic 59', Messi 64', 80' si Luis Suarez 69', 89'.Messi a ajuns la 19 reusite pentru Barcelona in actualul sezon din La Liga, ocupand primul loc in clasamentul golgheterilor din La Liga. Argentinianul este urmat de Luis Suarez, cu 15 goluri.Cu "dubla" reusita pe "Benito Villamarin", Suarez a ajuns la 100 de goluri pentru Barcelona in La Liga, in doar 114 partide disputate.Alin Tosca a fost rezerva la gazde.Echipa lui Ernesto Valvarde nu a cunoscut gustul infrangerii in acest sezon din La Liga, avand 17 victorii si 3 remize. Barcelona e liderul clasamentului, cu 54 de puncte, la 11 lungimi fata de Atletico Madrid, ocupanta pozitiei secunde. Betis ocupa locul 11, cu 27 de puncte.Betis - Barcelona 0-5Real Sociedad - Celta Vigo 1-2Real Madrid - Dep. La Coruna 7-1Alaves - Leganes 2-21. Barcelona 542. Atl. Madrid 433. Valencia 404. Real Madrid 35 (- un joc)5. Villarreal 346. Sevilla 32 etc.