VIDEO Australian Open: Simona Halep vs Naomi Osaka 6-3, 6-2/ In sferturi la turatie maxima - Calificare in ritm de lider mondial

Pentru un loc in semifinale, Halep se va duela cu invingatoarea partidei dintre Karolina Pliskova (6 WTA) si Barbora Strycova (24 WTA). Simona conduce in meciurile directe cu ambele jucatoare din Cehia: 5-1 cu Pliskova si 4-1 cu Strycova.

Simona Halep si-a asigurat pana acum un cec in valoare de 440.000 de dolari australieni (aproape 288.000 de euro) si 430 de puncte in ierarhia WTA de simplu.

"A fost un meci extraordinar (n.r. - cu Naomi Osaka). Am jucat bine al doilea meci pe care l-am disputat pe arena Margaret Court. Sunt fericita ca sunt din nou in sferturi, nu ma asteptam cand am inceput turneul, din cauza accidentarii, dar azi am jucat bine si sunt mandra ca am putut sta concentrata, ca am reusit sa abordez fiecare punct cu concentrare. Acest turneu pare un maraton pentru mine. Simt inca accidentarea, dar incerc sa nu ma gandesc prea mult la ea, incerc sa ma bucur de moment si sa dau totul, pentru ca dupa acest turneu o sa am cateva zile libere. Stiam ca ea (n.r. - Osaka) loveste mingea foarte puternic, a trebuit doar sa o misc mult, ceea ce am facut destul de bine, am schimbat ritmul, uneori am lovit mai tare, alteori mai usor, am facut doar ceea ce am vorbit cu echipa inainte de meci si am facut bine. Iti multumesc Darren, pentru ca ma ma sustii si pentru ca esti de partea mea tot timpul, multumesc echipei! E frumos sa am un antrenor australian in echipa mea si sa fiu aici. Sper ca in turul urmator sa pot sa joc mai bine ca azi si sa incerc sa castig" -

Statistica partidei Simona Halep vs Naomi Osaka:



Asi: 2-5

Duble greseli: 1-1

Puncte castigate cu primul serviciu: 65%-59%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 55%-35%

Puncte de break castigate: 71%(5/7) vs 13%(1/8)

Lovituri castigatoare: 22-22

Total puncte castigate: 70-55

Puncte castigate la retur: 29-24

Lovituri castigatoare de pe baseline: 13(7 forehand, 6 backhand) vs 14(7/7)

Erori de pe baseline: 17(8/9) vs 30(18/12)

Voleuri castigatoare: 6(5/1) vs 1(forehand)

Erori la voleu: 0-0

Passing shot: 0-1

Lob-uri: 0-0

Scurte: 0-0

Durata meci: 1h 19 min.



Desfasurarea LIVE Text a partidei Simona Halep vs Naomi Osaka:



Naomi continua sa serveasca bine (15-0), dar "scapa" imediat un forehand (eroare fortata insa). Agresiva la retur, Halep castiga punctul cu o dreapta inversa: 30-30. Rever in lung de linie castigator, Simona nu renunta, egalitate, game-ul a intrat in prelungiri...Retur castigator - minge de meci! Si ce modalitate de a incheia meciul a gasit Halep! Dreapta inversa castigatoare: Simona a fost azi varianta 2.0...Dupa o ora si 19 minute, Halep se califica en-fanfare in sferturile de la Melbourne - cea mai buna performanta pe taram australian (atinsa in 2014 si 2015)Serviciu perfect la teu de pe "impar": 30-0. Osaka loveste precipitat, incearca multe, dar nu prea are cum sa ii reuseasca mare lucru...Simona este pe modul turbo: game la zero, Halep se distanteaza la 5-2...Ultimele doua game-uri de serviciu au fost perfecte pentru Halep, o incredere pe care o mai vedem doar la Karolina Pliskova cand trimite asi pe banda rulanta...Simona o "intinde" pe Osaka cat poate, iar nipona nu are cum sa loveasca decisiv din asemenea pozitii dificile. Japonezei i-a mai ramas doar serviciul (15-15). Dupa ce a servit precis, Naomi trimite superb in lung de linie cu reverul (40-15). Simona nu renunta la acest game: face diferenta cu backandul: 40-30. As al niponei, a venit la momentul oportun, game-ul tindea sa se complice pentru Naomi...Nu sunt multe de spus in acest game, unul incheiat rapid, la zero. Halep s-a instalat la conducerea partidei, iar moralul adversarei pare sub nivelul marii in aceste momente...Din punct de vedere tactic, Simona a jucat perfect pana acum: a lovit devreme, nu i-a dat timp adversarei si a fost hotarata in momentele dificile. Pare o alta Simona fata de meciul cu Lauren Davis, atunci cand a jucat mai mult la siguranta (defensiv)Serviciu castigator cu mult efect la exterior (15-0). Dupa un as isi face aparitia si o dubla greseala din partea lui Osaka (15-15). Si inca un as (30-15). Simona nu pare insa afectata: face pasul in fata si loveste catigator inca o data cu voleul drive (30-30). Din pacate, vine si o eroare nefortata: minge de game pentru nipona. Egalitate, Naomi incearca sa deschida terenul, dar nu-l "gaseste". Retur castigator al Simonei: inca o egalitate. Dupa aceasta minge a Simonei, Naomi zambeste precum un copil care stie ca a gresit...Minge de break, Osaka a trimis putin in afara terenului. Drepta inversa face diferenta, iar break-ul apare: este 3-1 pentru jucatoarea noastraVoleu drive de backhand superb: 15-0 pentru Halep. Din defensiva, Simona incearca o lovitura castigatoare in locul unui slice: alege neinspirata: 15-30. Incoltita, Halep serveste perfect la exterior din careul de avantaj: egalitate (30-30). Minge de break pentru nipona: a lovit din urcare mingea, timpul de reactie a fost spre zero pentru Halep...Ce minunatie!!! Simona gaseste un culoar incredibil cu dreapta in cross (ce unghi ascutit), egalitate. Osaka pierde un duel de forehanduri in cross scurt: minge de 2-1 pentru liderul mondial. Naomi face pasul la fileu si egaleaza cu un voleu drive de forehand. Mingea nu trece terenul din banda fileului, minge de break pentru Osaka...Agresiva, Simona anuleaza sansa, inca o egalitate. Ce game avem, mult dramatism, poate fi un moment important al setului al doilea. Dupa un contre-pied de efect al Simonei, Osaka gesticuleaza parca zicand: "ce sa-i fac cand loveste asa?" Cu pumnul ridicat, Halep trece in avantaj pe tabela (2-1) dupa un game complicat, in care a salvat mingi de break...Simona are nevoie sa fie inspirata la retur. In mod evident, Naomi se apara mult mai bine decat la celelalte doua partide cu Simona. Rever in lung de linie perfect: Halep apare pe tabela in acest game (30-15). Ce retur din partea Simonei! Backhand in cross naprasnic...Naomi rateaza cu dreapta, sansa de rebreak pentru liderul mondial. Schimb prelungit care ii revine jucatoarei noastre, Halep egaleaza si nu o lasa pe adversara sa prinda incredere si sa se desprinda pe tabela...Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu. Osaka puncteaza dupa un voleu lovit din careul de serviciu: 15-15. Pe o minge moale, Halep forteaza un rever prin partea mai inalta a fileului, iar punctul ii revine adversarei (15-30). Doua mingi de break pentru nipona: a facut diferenta in lung de linie (15-40). Game mai slab al Simonei, Osaka reuseste primul break din aceasta partida si conduce cu 1-0 in setul al doileaBackhandul in cross lung este foarte bun: se vede increderea in executiile Simonei (15-15). Naomi se lasa bine pe o minge joasa si trimite imparabil cu dreapta inversa (30-15). Rever pe contre pied in lung de linie: ce minunatie din partea Simonei! Halep "tine" foarte bine ritmul, iar Osaka trimite mult in aut: minge de set pentru Halep! Din extensie, Simona loveste tarziu cu reverul, se lasa putin pe spate, iar mingea capata inaltime: aut. Ce voleu drive pe contre pied reusit de Simona...A doua minge de set: cata incredere are in ea in aceste momente...Dupa 42 de minute de joc, Halep transforma mingea de break in mingea care inchide setul: 6-3Descurajata putin dupa ce si-a pierdut serviciul, Osaka mai trimite inca o data in fleul (15-0). De pe mediana, Naomi "intalneste" iar fileul: 30-0. Halep forteaza in lung de linie, insa rateaza: 30-15. Doua mingi de 5-3 pentru liderul mondial. Osaka pare putin descumpanita: "cum poate sa imi returneze in felul asta dupa un meci de trei ore si 45 de minute?" Intre timp, nipona returneaza pe linie: 40-30. Se face insa 5-3, Naomi s-a "imprietenit" cu fileul (trimite numai in el), iar Simona profita din plinFata de precedentele doua intalniri, Osaka se apara in mod evident mult mai bine, progres al niponei la acest capitolDin deplasare, Halep greseste cu un forehand in lung de linie (15-0). Osaka comite insa si destule erori (15-15). Naomi cauta liniile, iar dreapta lovita plat iese putin in aut: 15-30. Inca o eroare, dupa un retur lung al Simonei: 15-40, primele sanse de break pentru Halep...Osaka deschide bine terenul cu backhandul in cross lung, iar apoi castiga punctul in lung de linie: 30-40. Game-ul al saptelea aduce break-ul, Simona conduce cu 4-3. Naomi a fortat si a gresit mai mult, in timp ce marele merit al Simonei a fost acela ca a returnat mereu o minge in plus...Deplasata putin, Osaka nu mai cadreaza: 15-0 pentru Halep. Simona pare sa aiba ceva dificultati in deplasare: rateaza o dreapta dupa ce nu s-a pozitionat corect. Desi a avut initiativa, Halep a fost neinspirata la un contre pied, iar punctul i-a revenit adversarei. La 30-30, serviciul o ajuta pe Simona. Game-ul se prelungeste, Halep a lovit gresit o dreapta (a lovit-o din coborare). Minge de break pentru Osaka. O prima minge in care defensiva Simonei a raspuns perfect: mingea de break este anulata...Voleu drive superb al Simonei: minge de 3-3. Osaka face pasul in teren, loveste cu adancime, iar punctul ii revine: nu a scapat Halep de acest game...A doua minge de break, Osaka ia mingea foarte repede...Simona "supravietuieste", returneaza puternic, iar Osaka este inghesuita. A treia sansa de break pentru nipona. Este salvata si aceasta: dreapta inversa pe contre-pied, din nou egalitate. Halep nu isi face bine pasii, este ezitanta, iar reverul este unul ratat: a patra minge de break pentru Osaka. Serviciul insa este un prieten bun pentru Halep: egalitate. Desi banda fileului a ajutat-o, Naomi rateaza o dreapta aparent simpla: minge de 3-3. Halep iese cu bine din cel mai greu game de pana acum, s-a facut 3-3 in primul setOsaka domina schimburile de pe mediana, datorita fortei superioare. Este nevoie de variatie din partea Simonei, sa o scoata pe japoneza din starea de confort...Naomi trimite un serviciu de nereturnat (15-0). Se face 30-0, dupa ce Halep a trimis in fileu un rever in lung de linie. Osaka a servit cu 185 de km/h: 40-0. Osaka variaza la serviciu, iar Simona nu poate tine mingea in joc: este 3-2 pentru nipona, dupa un game albFileul o ajuta pe Osaka (0-15). Naomi isi forteaza limitele, trimite cat poate de tare, dar s-a cam "terminat terenul": 15-15. Aflata in spatele baseline-ului, Halep gaseste doar fileul, insa revine cu ajutorul serviciului: 30-30. Simona vine la fileu, insa nu executa cel mai bun voleu, iar Osaka o paseaza. Din fericire, Naomi rateaza prima minge de break cu o dreapta inversa. Plimbata in coltul de rever, Osaka nu loveste bine, iar Simona are minge de 2-2. Halep serveste perfect din careul de avantaj: s-a facut 2-2Pe o minge inalta si moale a Simonei, Osaka "intra" in minge si trimite castigator cu dreapta in lung de linie. Egalitate, Halep a avut "adancime" in executie, iar Osaka a fost obligata sa greseasca. Punct superb condus de Halep: se incheie cu o dreapta inside-in perfecta: 15-30. Nimic de facut: Osaka isi roteste perfect trunchiul si produce un rever in cross demn de circuitul ATP: egalitate. Vine si un as, ce usor a iesit in incurcatura nipona...Cu mingi puternice "sosind" in racheta, Halep returneza mai "moale", iar Naomi isi trece in statistica inca un rever castigator (in lung de linie). Este 2-1 pentru OsakaBackhand in lung de linie de manual: 15-0 pentru Simona. La 30-0 isi face aparitia si o dubla greseala. Pe "al doilea", Osaka se lasa incredibil pe minge si produce un retur castigator: 30-30. Un pic prea avantata, Naomi rateaza un forehand de pe mediana: avantaj Halep. Simona ramane putin pe calcaie, iar returul se duce in afara terenului: egalitate. As al Simonei. Este 1-1, un prim game de serviciu bun facut de HalepA inceput partida. Retur direct castigator al Simonei: cu dreapta in lung de linie. Osaka revine cu ajutorul primului serviciu (15-15). Backhand pe contre pied al niponei: 30-15. Inca o lovitura naprasnica a lui Osaka: 40-15 (forehand inside-in). Game sigur de serviciu pentru Osaka, este 1-0 pentru japonezaOsaka a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveascaJuan Zhang (China) este arbitrul din scaun al partidei din optimiLa poza de la inceputul partidei, Naomi pe langa Simona pare desprinsa din fotografiile de genul "mama si copilul"...(1,80 metri vs 1,68 metri)Simona Halep este bine bandajata pe glezna piciorului stang, sa vedem cum va fi din punct de vedere fizic liderul mondialCele doua jucatoare au intrat pe "Margaret Court Arena"Se cunoaste deja sfertul de finala de pe partea de tablou a Simonei Halep:Nemtoaica (21 WTA) a invins-o pe Su-Wei Hsieh, scor 4-6, 7-5, 6-2, in timp ce americanca (20 WTA) a trecut de Caroline Garcia (8 WTA), scor 6-3, 6-2., dar de fiecare data dupa trei seturi:Locul din clasamentul WTA: 1-72Ambele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/infrangeri in cariera: 409/186 vs 135/100 (conform wta)Ani: 26-20Titluri WTA: 16-0Bani castigati din tenis: $20,912,291 vs $1,237,008Resedinta: Constanta, Romania - Boca Raton, SUALocul nasterii: Constanta - Osaka, JaponiaInaltime: 1,68 metri - 1,80 metri.