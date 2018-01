VIDEO Australian Open: Elina Svitolina, calificata in sferturi - Victorie in 57 de minute (Rezultatele zilei)

Gratie acestui succes, Svitolina si-a egalat cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam, dupa sferturile jucate la Roland Garros in 2015 si 2017.Elina Svitolina se afla in fata celei mai bune performante la competitia de la Melbourne, fiind totodata prima ucraineanca din istorie care ajunge in sferturi la Australian Open.In runda urmatoare, Svitolina o va infrunta pe belgianca Elise Mertens. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit anul trecut, in finala turneului de la Istanbul, unde Svitolina a castigat cu 6-2, 6-4.Mertens se afla intr-o forma foarte buna, castigand in acest inceput de an turneul de la Hobart: 6-1, 4-6, 6-3 cu Mihaela Buzarnescu. De partea cealalta, Svitolina este si ea nevinsa pana acum: a cucerit trofeul la turneul de la Brisbane (6-2, 6-1 cu Aliaksandra Sasnovich).La Melbourne, Allertova (24 de ani, jucatoare venita din calificari) a obtinut cea mai importanta performanta din cariera la un turneu de Grand Slam, calificarea in optimile de finala.Asi: 1-7Duble greseli: 3-2Puncte castigate cu primul serviciu: 44% (18/41) - 79% (19/24)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 28% (5/18) - 45% (9/20)Puncte de break castigate: 100% (1/1) - 50% (6/12)Lovituri castigatoare: 10-17Total puncte castigate: 39-64Durata meci: 57 min.Elise Mertens (BEL) - Petra Martic (CRO) 7-6 (7/5), 7-5Elina Svitolina (UKR/N.4) - Denisa Allertova (CZE) 6-3, 6-0Carla Suarez (ESP) - Anett Kontaveit (EST/N.32) 4-6, 6-4, 8-6Caroline Wozniacki (DEN/N.2) - Magdalena Rybarikova (SVK/N.19) 6-3, 6-0B. Strycova (20) vs Ka. Pliskova (6)S. Hsieh vs A. Kerber (21)M. Keys (17) vs C. Garcia (8)E. Mertens vs E. Svitolina (4)C. Suarez Navarro vs C. Wozniacki (2).