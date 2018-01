VIDEO ​Australian Open: Grigor Dimitrov, in sferturi la Melbourne - Victorie muncita cu Nick Kyrgios (Rezultatele zilei)

In urma victoriei de la Melbourne, Dimitrov conduce cu 3-1 in meciurile directe cu Nick Kyrgios. Australianul il invinsese pe Dimitrov in cea mai recenta inclestare, chiar la inceputul acestui an: scor 3-6, 6-1, 6-4, in semifinalele turneului de la Brisbane, pe care avea sa-l si castige.Pentru un loc in semifinalele de la Australian Open, faza pe care a atins-o si la editia de anul trecut, Grigor Dimitrov va trebui sa il invinga pe Kyle Edmund. Bulgarul a castigat ambele intalniri anterioare cu jucatorul britanic: in sferturile editiei din acest an a turneului de la Brisbane (scor 6-3, 6-7(3), 6-4) si in 2017, in turul al doilea la Washington (scor 7-5, 4-6, 6-3)."Sa joci impotriva lui Nick Kyrgios e dificil. M-a invins in urma cu doua saptamani. El serveste foarte bine. A luptat din greu si eu am avut de muncit serios in aceste conditii. Am incercat sa profit de fiecare oportunitate pe care am avut-o si am reusit in cele din urma. El a jucat foarte bine, dar ma bucur ca am castigat"Asi: 16-36Duble greseli: 7-7Puncte castigate cu primul serviciu: 81% (90/111) - 79% (80/101)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 40% (19/47) - 50% (27/54)Puncte de break castigate: 22% (2/9) - 60% (3/5)Lovituri castigatoare: 64-76Total puncte castigate: 157-156Durata meci: 3h 30 min.Rafael Nadal (ESP/N.1) - Diego Schwartzman (ARG/N.24) 6-3, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3Marin Cilic (CRO/N.6) - Pablo Carreno (ESP/N.10) 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/0), 7-6 (7/3)Grigor Dimitrov (BUL/N.3) - Nick Kyrgios (AUS/N.17) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4)Kyle Edmund (GBR) - Andreas Seppi (ITA) 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-3D. Thiem (5) vs T. SandgrenN. Djokovic (14) vs H. ChungF. Fognini (25) vs T. Berdych (19)M. Fucsovics vs R. Federer (2).R. Nadal (1) vs M. Cilic (6)K. Edmund vs G. Dimitrov (3)