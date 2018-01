VIDEO Australian Open: Rafael Nadal, testat serios de bravul Diego Schwartzman - Calificare in sferturi pentru iberic dupa un meci de 3 ore si 51 de minute

Pe "Rod Laver" a rulat inca un episod din filmul "David vs Goliat", Rafa si Diego oferind un spectacol de zile mari. Totul a fost insa posibil datorita tenisului minunat prezentat de argentinian, acesta tinand ritmul cu un Nadal care a avut in multe momente probleme in game-urile de serviciu.Argentinianul a servit foarte bine (a reusit nu mai putin de 12 asi), a avut raspuns pentru mingile cu mult topspin ale lui Nadal (a returnat incredibil cu backhandul), iar cu forehandul a "trasat" culoare greu de abordat chiar si pentru defensiva de fier a lui Nadal.De asemenea, Diego s-a deplasat incredibil, fiind in multe situatii mult mai rapid decat adversarul sau. Pe langa toate acestea, sud americanul l-a lobat perfect pe Nadal in aproape toate ocaziile, loviturile sale minunate ridicand in picioare asistenta de pe "Rod Laver Arena".A rezultat un meci frumos, castigat de Nadal dupa o "batalie" care a durat trei ore si 51 de minute. A fost primul test cu adevarat serios pentru liderul mondial in acest an.Pentru Rafa urmeaza duelul din sferturi cu Marin Cilic (cap de serie numarul sase).A fost victoria cu numarul 55 pentru Nadal in istoria participarii la Australian Open. Ibericul a castigat o singura data competitia, in 2009, dupa o finala epica cu Roger Federer. Rafa a mai disputat trei finale, toate pierdute (cu Djokovic, Wawrinka si acelasi Federer).