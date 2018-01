VIDEO Australian Open: Caroline Wozniacki, in sferturi - Victorie confortabila cu Magdalena Rybarikova

Caro a fost la un nivel prea inalt pentru adversara, fostul lider mondial cedand doar trei game-uri in toata partida, scor 6-3, 6-0, dupa doar o ora si trei minute.Aflata pe locul 21 in clasamentul WTA, Magdalena nu a putut tine ritmul, Wozniacki "tocand-o" marunt pe slovaca cu deplasarea sa fantastica.Daneza o va inalni in sferturi pe Carla Suarez Navarro (Spania, 39 WTA). Iberica a trecut in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 8-6, de estona Anett Kontaveit (33 WTA).