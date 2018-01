Staying alive: Simona Halep își depășește propriile limite. Cum a câștigat un meci care se întâmplă o dată la 10 ani

Chiar dacă învingătoarea joacă ”mai prost” decât învinsa sau sub nivelul ei obișnuit, jocul nu este singurul element care contează: în tenis cine câștigă, câștigă pentru că gestionează mai bine toate elementele meciului. Acestea includ, pe lângă propriul joc: jocul adversarei, condițiile (vreme, suprafață, public și chestiile din timpul meciului care nu țin de tine, cum ar fi pauzele medicale luate de adversară sau deciziile arbitrilor etc) și mai ales eventualele probleme (fizice și emoționale) pe care fiecare jucătoare le cară după ea când intră pe teren. Când a intrat azi pe teren, Simona Halep căra multe după ea: durere fizică necontenită, lipsă de antrenament în ultimele trei zile, griji despre cum va rezista piciorul, plus presiunea posturii de mare favorită. Singurul ajutor a fost că temperatura a rămas în limite decente azi, căci dacă ar fi fost o zi caniculară cele trecute, la cât a durat acest meci, ar fi fost teribil.Revenind la argumentul inițial: deseori, ca să câștigi în tenis nu e suficient, dar nici obligatoriu să joci mai bine decât adversara. Ce paradox. Ce-i necesar pentru victorie este ca suma tuturor elementelor listate mai sus să fie peste a adversarei. De altfel, argumentul că Simona a jucat prost nu prea ține: revăzând meciul cu ochii neîmpăienjeniți de somn și fără adrenalina pompând în sistem, în seturile doi și trei (sau să zic mai bine în seturile doi, trei, patru și cinci) nivelul ei de joc a urcat drastic, iar în decisiv ambele jucătoare au arătat concomitent un tenis excelent. Pentru cei care nu mă cred pe cuvânt, iată acest interesant grafic, care arată cu cât mai tare a lovit Simona serviciul și dreapta pe măsură ce meciul înainta.