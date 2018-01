​Australian Open: Irina Begu si Monica Niculescu, in sferturile probei de dublu

La scorul de 4-1 in favoarea lor, Irina si Monica au beneficiat de abandonul perechii Nadia Kichenok/Anastasia Rodionova (Ucraina/Australia).In sferturi, jucatoarele noastre vor da piept cu invingatoarele din meciul dintre Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia) si Jennifer Brady/Vania King (SUA).Pentru calificarea in sferturi, Monica si Irina vor fi recompensate cu un premiu de echipa in valoare de 90.000 de dolari australieni.