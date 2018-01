Australian Open: Su-Wei Hsieh face inca o "victima" de lux - Agnieszka Radwanska (Rezultatele zilei)

Su-Wei a avut procentaje superioare atat la primul, cat si la al doilea serviciu, iar acest lucru i-a oferit oportunitatea de a conduce in mare parte punctele in game-urile in care s-a aflat la serviciu.Aga a castigat doar sase puncte(!) dintr-un total de 20 pe serviciul doi, iar Su-Wei a putut sa faca mai multe break-uri (a fost inspirata si agresiva la retur).Si statistica loviturilor direct castigatoare vorbeste despre suprematia din teren a jucatoarei din Taipei: 31-18. Su-Wei a castigat in total 74 de puncte, fata de 55 ale polonezei. Partida a durat o ora si 39 de minute.In optimi, Hsieh va da peste Angelique Kerber, cap de serie numarul 21 (a invins-o fara drept de apel pe Maria Sharapova) M. Keys - A. Bogdan 6-3, 6-4Ka. Pliskova - L. Safarova 7-6(8), 7-5C. Garcia - A. Sasnovich 6-3, 5-7, 6-2N. Osaka - A. Barty 6-4, 6-2B. Strycova - B. Pera 6-2, 6-2A. Kerber - M. Sharapova 6-1, 6-3S. Hsieh - A. Radwanska 6-2, 7-5.S. Halep (1) vs N. OsakaB. Strycova (20) vs Ka. Pliskova (6)S. Hsieh vs A. Kerber (21)M. Keys (17) vs C. Garcia (8)P. Martic - E. MertensD. Alertova vs E. Svitolina (4)A. Kontaveit (32) vs C. Suarez NavarroM. Rybarikova (19) vs C. Wozniacki (2).