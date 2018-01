VIDEO Australian Open: "Pictorul" avanseaza in optimi - Roger Federer, victorie in trei seturi cu Richard Gasquet (Rezultatele zilei)

Cap de serie numarul doi, dar vazut drept principal favorit de specialisti, Roger Federer a incantat inca o data asistenta de pe "Rod Laver Arena".Elvetianul a servit la cote inalte (si-a pierdut o singura data serviciul, in finalul setului al treilea), s-a deplasat de parca ar fi coleg de generatie cu Alexander Zverev si a "taiat" terenul dupa bunul plac, atat cu dreapta naprasnica, cat si cu reverul de manual.Dupa un prim set in care nu prea a contat, Richard a pus mai multe probleme in al doilea, unul pierdut in "prelungiri", cu 7-5 (Fedex a fructificat singura sansa de break a mansei).In setul al treilea, Roger a "furat" inca o data startul, desprinzandu-se la 3-0 (cu un singur break insa). Mai solid in jocul de pe baseline, Gasquet i-a pus probleme lui Federer in special cu reverul (a deschis foarte bine terenul in cross), iar egalitatea a venit nesperat (4-4). A fost insa doar "cantecul de lebada" din partea francezului, Fedex inchizand mansa cu 6-4, dupa o ora si 59 de minute de la primul punct jucat.Federer a reusit 12 asi, a facut o singura dubla greseala, a castigat 80% din punctele jucate cu primul serviciu si 42% din cele disputate cu "al doilea". Roger a bifat 42 de lovituri castigatoare si si-a trecut in statistica 100 de puncte (fata de cele 84 ale lui Richard).Povestea continua pentru magicianul din Basel, Roger jucand in acest moment un tenis pe care il putem considera aproape de cel mai bun al carierei...In optimi, Federer il va intalni pe maghiarul Marton Fucsovics.(2) Roger Federer - (29) Richard Gasquet 6-2, 7-5, 6-4(5) Dominic Thiem - (26) Adrian Mannarino 6-4, 6-2, 7-5(14) Novak Djokovic - Albert Ramos-Vinolas 6-2, 6-3, 6-3Hyeon Chung - (4) Alexander Zverev 5-7, 7-6 (3), 2-6, 6-3, 6-0(19) Thomas Berdych - (12) Juan Martin Del Potro 6-3, 6-3, 6-2(25) Fabio Fognini - Julien Benneteau 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3Tennys Sandgren - Maximiliam Marterer 5-7, 6-3, 7-5, 7-6 (5)Martin Fucsovics - Nicolas Kiecker 6-3, 6-3, 6-2.R. Nadal (1) vs D. Schwartzman (24)P. Carreno Busta (10) vs M. Cilic (6)G. Dimitrov (3) vs N. Kyrgios (17)K. Edmund vs A. SeppiD. Thiem (5) vs T. SandgrenN. Djokovic (14) vs H. ChungF. Fognini (25) vs T. Berdych (19)M. Fucsovics vs R. Federer (2).