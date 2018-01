Australian Open: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, eliminati de Sam Groth si Lleyton Hewitt

Tecau si Rojer, favoritii numarul trei la cel dintai turneu de Mare Slem al anului, au cedat dupa doua ore si 13 minute in fata unui cuplu format din uriasul Groth si ''veteranul'' Hewitt, care a revenit in activitate pentru a participa la competitia de la Melbourne.Pana la urma diferenta a fost facuta de singura minge de break pe care si-au creat-o ambele perechi, castigata de australieni in ultimul game al meciului.La editia de anul trecut, Tecau si partenerul sau s-au oprit in optimile de finala, cele mai bune rezultate la Melbourne pentru roman fiind sferturile de finala din 2012 si 2015.Perechea romano-olandeza va primi un cec de 22.500 dolari australieni si 90 de puncte ATP.