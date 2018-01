VIDEO ​Australian Open: Maria Sharapova, eliminata in turul trei de Angelique Kerber in doar o ora si patru minute

Cu un procentaj de 86% al mingilor castigate pe primul serviciu, Angie si-a putut desfasura in voie jocul puternic de pe baseline. In antiteza, Maria s-a impus in doar 38% din punctele jucate cu "primul". Diferenta enorma s-a simtit si pe tabela, acolo unde nemtoaica a dominat fara probleme.Partida parea, cel putin la prima vedere, una echilibrata, insa Kerber a fost o "nuca" mult prea tare pentru o Maria tradata de una din armele sale importante - serviciul.In total, germanca a castigt 58 de puncte, fata de doar cele 33 ale Mashei.In optimi, Kerber o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Su-Wei Hsieh si Agnieszka Radwanska.