Simona Halep, dupa meciul maraton cu Lauren Davis: "Este imposibil sa ma recuperez, dar voi lupta"

"E inflamata (n.r. - glezna) si simt durerea. Nu e recuperata. Este imposibil sa se recupereze. Dupa meciul de azi, cred ca maine va fi mai rau, dar o sa trag de mine si o sa vad ce se va intampla", a spus ea.Halep le-a cerut iertare jurnalistilor ca a intarziat la conferinta de presa: "Am facut masaj, de aceea am intarziat, imi cer scuze. Sunt obosita, bineinteles, dar sunt pozitiva pentru ca am castigat. Daca pierdeam azi, as fi fost foarte trista, dar acum am energie si ganduri bune. A fost foarte greu, singurul meci pe care l-am jucat asa. Am fost condusa cu 0-40, a avut trei mingi de meci, dar am continuat sa joc. Am continuat sa cred ca nu e terminat, chiar daca ea a condus mai mult. Am dat tot ce am avut si sunt foarte mandra ca am putut sta acolo, pe teren si castiga."Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificandu-se pentru a treia oara in optimile de finala ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, in cea mai lunga partida a turneului, care a durat trei ore si 45 de minute.Meciul Simona Halep - Lauren Davis a avut 48 de game-uri, la fel ca intalnirea dintre americanca Chanda Rubin si spaniola Arantxa Sanchez Vicario (6-4, 2-6, 16-14, in sferturi), care detinea recordul la Melbourne, la simplu feminin, din 1996.Ca durata, cu trei ore si 45 de minute jucate, partida de sambata este a patra din istoria Australian Open.