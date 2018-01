VIDEO Australian Open: Naomi Osaka, adversara Simonei Halep in optimi - Victorie in doua seturi cu Ashleigh Barty

Osaka s-a impus dupa o ora si 13 minute si se va duela pentru a treia oara in circuitul WTA cu Simona Halep.Halep a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar de fiecare data dupa trei seturi: in turul 3 de la Roland Garros 2016 (scor 6-4, 2-6, 6-3) si in turul 2 la Miami 2017 (scor 4-6, 6-2, 6-3) In octombrie 2016, Osaka s-a aflat la cea mai buna clasare din cariera: locul 40 WTA."Oh, cat de puternic loveste Osaka, atat de puternic! Trebuie sa fiu si eu puternica pe picioare, daca pot, sa stau acolo, sa joc rapid, sa deschid terenul, asa cum fac tot timpul. Cu siguranta este un meci dificil. Nu ma gandesc la rezultat, vreau doar sa am picioarele pregatite de meci","Am transpirat mai mult uitandu-ma la meciul Simonei decat am facut-o in tipul meciului meu","Am jucat de doua ori impotriva Simonei, de fiecare data au fost meciuri in trei seturi. M-am distrat de fiecare data. Simt ca am invatat multe din acele meciuri. Este o adevarata onoare sa joc cu numarul 1 mondial. Indiferent ce se va intampla, voi incerca sa dau ce am mai bun", a adaugat Osaka.Locul din clasamentul WTA: 1-72Ambele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/infrangeri in cariera: 409/186 vs 135/100 (conform wta)Ani: 26-20Titluri WTA: 16-0Bani castigati din tenis: $20,912,291 vs $1,237,008Resedinta: Constanta, Romania - Boca Raton, SUALocul nasterii: Constanta - Osaka, JaponiaInaltime: 1,68 metri - 1,80 metri.