Simona Halep, intrebata la ce se gandeste dupa meciul cu Lauren Davis: La ciocolata si la somn

Cu toate ca la interviul de pe teren ea a declarat ca nu si-a simtit glezna, Halep a recunoscut ca a avut dureri tot timpul meciului cu Davis: "Am simtit durere tot meciul, dar nu am renuntat. Cu siguranta, sunt mai puternica acum din punct de vedere psihic si pot sa rezist la orice fel de moment din meci. Asta ma face foarte fericita si cred ca marele castig este ca ma pot descurca."Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa meci a fost sa manance. Antrenorul Darren Cahill a postat o imagine cu eleva lui, care a mancat cu pofta.Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificandu-se pentru a treia oara in optimile de finala ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, in cea mai lunga partida a turneului, care a durat trei ore si 45 de minute.Ca durata, cu trei ore si 45 de minute jucate, partida de sambata este a patra ca lungime din istoria Australian Open.