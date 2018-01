VIDEO Australian Open: Simona Halep vs Lauren Davis 4-6, 6-4, 15-13/ Thriller pe "Rod Laver" - Halep, calificare dramatica in optimi dupa ce a salvat trei mingi de meci

In optimi, Simona o va intalni pe invingatoarea partidei dintre australianca Ashleigh Barty, locul 18 WTA si cap de serie numarul 16, si japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA.

Pentru parcursul de pana acum, Halep va primi 240.000 de dolari australieni (aproape 157.000 de euro) si 240 de puncte in ierarhia WTA de simplu.



Partida Halep vs Davis a avut in total 48 de game-uri, egaland astfel performanta reusita de Chanda Rubin (SUA) si Arantxa Sanchez Vicario (Spania), scor 6-4, 2-6, 16-14 (meci din sferturi), in anul 1996. Acesta este recordul competitiei de la Melbourne pe tabloul feminin.

Cu 3 ore si 45 de minute, meciul de sambata este al treilea ca durata din istoria Australian Open.

"A fost cu siguranta un meci dificil, atat de lung... Nu am mai jucat un al treilea set atat de lung, astfel ca sunt fericita ca am putut sta si castiga. Sunt aproape moarta, dar a fost frumos ca am putut arata un tenis bun, sper ca v-a placut si va multumesc pentru sustinere. Nu am nicio idee cat am alergat, dar simt ca muschii mei s-au dus, nu stiu cum e glezna, ca nu o mai simt, dar a fost frumos sa fiu pe teren, sa castig acest meci si sa fiu din nou in turul al patrulea al acestui turneu. Este extraordinar" -"E probabil un meci pe care il vezi o data la 10 ani, nu cred ca mi s-a mai intamplat ca antrenor inainte. Cred ca e mai usor sa joci un asemenea meci, decat sa stai si sa-l privesti. Ambele jucatoare au fost magnifice, a fost o mare lupta, tenisul a fost excelent. Nu am cuvinte, a fost un efort eroic pentru ambele, dar sunt foarte mandru de Simona" -

Statistica partidei Halep vs Davis:





Asi: 4-0

Duble greseli: 4-7

Puncte castigate cu primul serviciu: 65%-69%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 52%-37%

Puncte de break castigate: 31%(7/22) vs 37%(6/16)

Lovituri castigatoare: 27-52

Total puncte castigate: 158-145

Durata meci: 3h 45 min.



Desfasurarea LiveText a partidei "nebune" dintre Halep si Davis:



Simona nu mai poate sa impinga in picioare (15-15). Halep este aproape intr-un picior...Davis cedeaza pana la urma: 30-30. Minge de meci pentru Simona...Halep serveste a patra oara pentru a inchide meciul...Poate este momentul ca partida sa se termine...Vom vedeaAmbele jucatoare dau semne de probleme fizice...Glezna Simonei incepe sa oboseasca. Trei mingi de break (0-40). Prima este anulata, Halep nu prea mai poate sa se deplaseze...Dupa inca un schimb epuizant, Lauren nu mai poate carda un forehand, break al SimoneiSe joaca deja de trei ore si jumatate...La 15-0, Halep scapa mult in aut un forehand (15-15). Davis gaseste spatiul potrivit cu o dreapta in cross: 15-30. Simona incepe sa aiba crampe, e si normal dupa un asemenea meci...Simona supravietuieste, este 13-13, incredibil ce se intampla pe "Rod Laver Arena"...Davis primeste inca o data ingrijiri medicale, presiunea este pe Simona care serveste pentru a ramane in meci. In plus, pauza o poate favoriza pe americanca...Fiecare punct pare o finala, Davis se desprinde la 30-0. De la 40-0, se ajunge la 40-30...Intr-un schimb dominat de Simona, banda fileului trimite mingea in terenul jucatoarei noastre...Se face 13-12 pentru americanca...Simona serveste cu multa siguranta (15-0). Oboseala se vede pe chipul celor doua jucatoare, risipa mare de energie...Game la 15 ajudecat de Halep, s-a facut 12-12Davis loveste inca o data incredibil cu reverul in cross scurt (15-0). Simona are noroc la o minge cu banda fileului (15-15). Apar unele erori si in jocul lui Lauren. Dubla greseala: 15-40. Ce greseala face Simona, de pe mediana (30-40). Egalitate, Halep e prea pasiva, sta prea departe de baseline...Contre-pied al Simonei: inca o minge de break. Halep nu mai ajunge la o minge la fileu, inca o oportunitate ratata de liderul mondial, din nou egalitate. Dreapta inversa perfecta a Simonei: inca o sansa de break...Poate acum??? Nici Darren Cahill nu pare sa mai faca fata presiunii...Dreapta in cross in fileu: din nou egalitate. Scurta inteligenta a Simonei: din nou minge de break...Ce lupta avem! Si a cincea minge de break se evapora. Davis are prima minge de game si o fructifica...Uluitor meciDavis cere interventia fizioterapeutului, Halep face diferite miscari pentru a nu-si raci musculaturaRetur in fileu, game-ul incepe slab pentru Halep. Rever in cross perfect: 0-30.Retur in aut, mai sunt doua mingi de meci...A mai ramas una singura, cea mai grea. Incredibil, Simona a salvat trei mingi de meci...Patru puncte la rand facute de Simona...Doamne, ce meci avem! 11-11, oare scenariul e facut la Hollywood?Davis improvizeaza perfect cu o scurta din apropierea fileului: 15-15. Halep este neinspirata la retur: 30-15. Pe linie trimite Simona, 30-30. Lauren isi face jocul, vine perfect la fileu: 40-30. Dupa trei ore de joc, Davis conduce cu 11-10 in decisiv...Neinspirata la fileu, Simona este taxata (0-15). Revine insa cu un voleu drive Simona (15-15). Davis sta aproape de baseline si castiga punctul (15-30). Este la doua puncte de castigarea partidei...Serviciul doi al Simonei aterizeaza pe linie: 30-30. Ce moment urmeaza...Serviciu la exterior superb al Simonei: 40-30. Halep rateaza o minge importanta, dupa ce mingea lovise banda fileului - egalitate. Inca o data serviciul este imensa: avantaj Halep...Davis, ce retur are americanca...egalitate din nou...As la teu al Simonei...Serviciul a tinut-o "in viata" pe Halep, este 10-10, incredibil ce se intampla pe "Rod Laver Arena"...Lauren continua sa fie agresiva, sa joace la totul sau nimic (30-0). Davis este parca de neoprit: 40-0. Game alb pentru americanca, ea conduce cu 10-9 in decisiv...Numai in pielea celor doua jucatoare sa nu fii in acest moment...Simona rateaza o dreapta inside-out (0-15). Din fericire, nici Davis nu se lasa mai prejos: 15-15. Lauren este de neoprit: returneaza imparabil: 30-30. Moment foarte greu pentru Halep...Serveste insa perfect: 40-30. Davis risca si ii iese: egalitate (39 de lovituri castigatoare). Ce serviciu, in ce moment...Avantaj Simona...Banda fileului este "fabricata" in Romania: punctul ii revine Simonei, este 9-9...Davis este jucatoarea agresiva: loveste puternic si precis: 30-0. Dupa un retur perfect, Simona inchide punctul cu un rever in cross lung. Incredibil se apara Halep, la sacrificiu...30-30. Minge de break pentru Simona, cat dramatism...Davis se salveaza cu reverul in lung de linie, egalitate...Dupa ce a atacat perfect, Halep nu reuseste sa trimita peste fileu din apropiere (mingea a fost insa foarte grea)...Ce sansa ratata! Voleu drive de manual al lui Davis...Inca o egalitate, ce meci avem...Retur direct castigator al Simonei...A patra minge de break...Nici de aceasta data: reverul in lung de linie: perfect pentru Lauren...Inghesuita, Halep nu mai poate returna: minge de 9-8 pentru americanca. Schimb in care Halep loveste puternic, plasat, insa Davis trimite inapoi de fiecare data...Simona rateaza, iar Lauren conduce cu 9-8...Davis are un rever de zile mari (0-15). Inca o eroare a Simonei, dupa un rever blocat (0-30). Halep zambeste amar, stie ce sansa a ratat...Scurta minunata a Simonei intr-un moment delicat: 15-30. Serviciu perfect pe "impar": 30-30. Schimb intens care ii revine lui Davis...Minge de egalitate...Nici a treia oara nu a fost cu noroc...S-a facut 8-8 in setul decisivDupa ce a condus schimbul, Halep a gresit in momentul in care a facut schimbarea de directie...Davis forteaza cu dreapta in lung de linie, dar rateaza (15-15). Retur pe linie al Simonei...Ce executie! Davis se lasa pe spate si rateaza lovitura: 15-40. Pentru a treia oara (poate va fi cu noroc precum in basme), Simona va servi pentru a "inchide" meciul...Este 7-6 in decisiv pentru liderul mondialForehand hotarat al Simonei: 15-0. Davis greseste cu reverul de pe mediana: 30-0. Inca un cadou al lui Lauren: 40-0. Game alb al Simonei, cat de bine a reactionat intr-un moment atat de important...Simona pare cu gandul la cele doua momente in care a servit pentru meci, iar Davis isi face jocul de regularitate (30-0). Game-ul ii revine lui Lauren la 15, moment foarte greu pentru Simona: acum va servi pentru a ramane in meci....Nu vom avea tie-break in decisiv, acest lucru se aplica doar la US Open...Davis continua sa domine schimburile, insa Halep face bine tranzitia din defensiva in ofensiva (15-15). Lauren profita de un al doilea serviciu moale: 15-30. Doua mingi de break, Halep a returnat in fileu...Inca o sansa ratata de Simona pe propriul serviciu, se face 6-6Davis ramane agresiva, are o explozie fantastica in executie (15-15). Cat dramatism...Dupa o scurta minunata, Halep inchide punctul in lung de linie (in ce moment si ce executie pentru Simona...). Lauren se precipita, iar banda fileului nu o ajuta: 15-40. Inca o data Halep va servi pentru a inchide partida...Lauren forteaza in lung de linie cu dreapta, dar rateaza pe partea mai inalta a fileului (15-0). Dubla greseala: a aruncat defectuos mingea Simona (15-15). Eroare cu reverul de pe mediana: 15-30, game-ul se complica...Dreapta inside-in cu adancime: Simona egaleaza (30-30). Minge de break pentru Lauren. Desi a dominat schimbul, Halep a ratat mingea decisiva cu reverul...Egalitate, sansa importanta ratata de Simona (5-5)Senzatia este aceea ca jucatoarea noastra sta prea mult la mana adversarei... Ca sa ma contrazica, Halep "inventeaza" un rever in cross lung de generic (15-30). Doua mingi de break, dupa o eroare cu reverul a lui Davis (15-40). Serviciu la teu perfect: 30-40. A urmat un schimb in care Simona a avut atitudine: a condus punctul, nu s-a mai lasat dominata, a venit break-ul...Halep va servi pentru castigarea partidei...Se joaca deja de doua ore...Noroc cu banda fileului pentru Davis: 0-15. Din fericire, Lauren trimite mult in afara terenului cu o dreapta in lung de linie. Rever in picioarele lui Davis (Lauren se afla in "no man's land"). Cu ceva palpitatii, Simona isi castiga serviciul: este 4-4Simona are nevoie de un game solid pe propriul serviciu...Este un moment foarte important al partideiDavis este pe val, vine la fileu si inchide punctul cu un voleu de forehand. Lauren joaca la o viteza incredibila, face totul ca la carte: 30-15. Egalitate dupa o dubla greseala. Pe serviciul doi, Simona este statica: minge de 4-3 pentru Davis. Trei game-uri la rand castigate de americanca, aceasta conduce cu 4-3 in decisivHalep incepe cu o eroare (0-15). Desi se apara foarte bine, Simona nu poate conta pe tabela: joaca prea moale (0-30). Primeste un ajutor de la primul serviciu (15-30). Rateaza insa cu dreapta: 15-40. Agresiva cu forehandul, Halep anuleaza cele doua sanse de break. Apare inca o minge de break: voleu drive cu banda fileului...Un duel de pe mediana ii revine Simonei: egalitate. Ce game avem...A patra minge de break: Davis returneaza perfect din careul de "par". Lauren rateaza complet un forehand: inca o egalitate...Simona se precipita si rateaza o dreapta inversa...Inca o minge de break. Punctul meciului ii revine, din pacate, lui Davis...Break-ul apare, este 3-3 in setul decisiv...Simona a intrat pe modul "turbo": returneaza tot, atata timp cat Davis nu prea mai "deschide" terenul. Lauren revine insa cu serviciul: 30-15. Ce reactie a Simonei din defensiva! Se apara senzational si o obliga pe Lauren sa greseasca: 30-30. Americanca scoate insa din joben inca un rever in lung de linie castigator: 40-30. Schimb superb la care Simona rateaza mingea decisiva, iar game-ul ii revine lui Davis. Halep conduce cu 3-2 in setul al treileaDavis rateaza tinta cu un rever pe contre-pied (15-0). Halep este rabdatoare, iar Lauren este cea care greseste (30-0). Serviciu la exterior cu mult kick: al treila as al Simonei in acest meci (40-0). Game alb, este 3-1 pentru Halep in setul decisivSimona se apara la sacrificiu, iar efortul ii este rasplatit: Davis trimite un voleu simplu in fileu, cu tot terenul liber (0-30). Trei sanse de break pentru Halep, dupa un retur prea lung al lui Davis...Break la zero pentru liderul mondial, moment important de care Halep trebuie sa profite...Retur castigator al lui Davis pe serviciul doi al Simonei. Lauren pastreaza initiativa, insa este tradata de dreapta inversa (30-15). Aflata la conducerea punctului, Davis rateaza un smash: 40-15. Dubla greseala a Simonei: 40-30. Serviciu bun, game important pentru Simona: este 1-1Davis incepe agresiv, pastreaza coordonatele. Lauren se distanteaza rapid la 40-0, iar apoi isi trece in cont un game albLauren a luat o pauza de vestiarSimona se apara bine, iar Davis greseste un voleu (15-0). Halep trimite cu mult topspin, se face 30-0. Din ofensiva, Lauren trimite in fileu cu dreapta: 40-0, trei mingi de set pentru Simona. Rever blocat perfect de Halep: 6-4, vom avea set decisivMoment foarte important al partidei: Simona va servi pentru a trimite disputa in setul decisiv...Reactie fantastica a lui Davis: rever formidabil in cross lung. Desi se apara foarte bine, Simona pierde punctul: Lauren a venit inspirat la fileu. Serviciu bun plus rever de manual: 40-15 pentru Davis. Inca un backhand castigator pentru Davis: se face 5-4De pe mijlocul terenului Simona greseste o lovitura (0-15). Serveste insa apoi cu mult efect si isi poate desfasura planul tactic (40-15). Davis a avut un game modest la retur, se face 5-3 pentru Simona in setul al doileaSimona este aproape de nivelul ei cel mai bun: se deplaseaza foarte bine, returneaza agresiv: 0-40. Apare si Davis pe tabela in acest game: 15-40. Combinatie serviciu-forehand in lung de linie: 30-40. Voleu drive de sub nivelul fileului (cu reverul), Davis anuleaza si a treia minge de break...Patru puncte la rand pentru Lauren...Vine si al cincilea: game pentru americanca. Davis a revenit superb de la 0-40...Halep castiga un raliu de 13 lovituri (15-0). Din pacate, Simona scapa un rever in cross lung: 15-15. Halep sta bine pe picioare si castiga un duel epuizant (30-15). Serviciu perfect in careul de impar: 40-15. Game-ul nu se incheie: eroare fortata a Simonei cu reverul. Davis este incredibila in deplasare: castiga un duel cu multe rasturnari de situatie: 40-40. Lauren profita de mingile moi ale Simonei si are o minge de break...Halep se apara formidabil si reuseste sa salveze sansa de break...Dreapta inversa de manual: minge de game pentru Simona. Game foarte important castigat de Simona, in care a reusit sa salveze o sansa de break: 4-2. Darren Cahill este in picioare5-3 pentru Madison Keys in setul al doilea al partidei cu Ana BogdanApar unele fisuri in jocul americancei (15-15). Dubla greseala: 15-30. Din extensie, Simona rateaza cu forehandul: 30-30. Davis serveste foarte bine la exterior: 40-30. Game-ul ii revine lui Lauren: senzatia este aceea ca Halep putea face mai mult...Doua retururi gresite pentru Davis: 30-0. Simona pune mai multa adancime in executii: 40-0. Game la zero al Simonei, dupa o scurta: este 3-1 in acest momentSimona returneaza prea scurt, iar Davis nu ezita: 15-0. Cadru sugestiv: arena Rod Laver vazuta prin ochelarii lui Darren Cahill (ar avea atatea sa ii spuna australianul in aceste momente Simonei...). Halep joaca mult prea la siguranta, iar adversara o taxeaza (40-15). Lauren slabeste putin ritmul la serviciu, iar Simona revine in game: 40-40. Agresiva la retur, Simona are o minge de break...Dubla greseala a lui Lauren: break al Simonei...Davis este pe tot terenul: alearga perfect, vine la fileu, parca ar juca la antrenament...Neinspirata cu o scurta (prea inalta), Simona este "iertata" de adversara: 40-15. Halep serveste bine si castiga game-ul fara complicatii: este 1-1Moment greu pentru Simona, trebuie sa isi castige serviciul...Pusa sub presiune (0-30), Lauren loveste perfect un smash...Usor pasiva, Simona mai cedeaza un schimb: 30-30. Davis serveste perfect: 40-30. Lauren o forteaza pe Halep sa greseasca, iar americanca conduce cu 1-0 in setul al doileaAna Bogdan a cedat primul set al confruntarii cu Madison Keys: 3-6Inca o rama a Simonei: 0-15. Davis controleaza schimburile, se face 0-30. Din fericire, mai greseste si Lauren (15-30). Doua mingi de set pentru americanca: este mai agresiva...Davis face pasul in teren, loveste fara teama si castiga meritat primul set: 6-4, dupa 40 de minute...Voleu amorizat perfect de Davis, nimic de facut pentru defensiva Simonei...Pe o minge mai inalta, Lauren rateaza executia: 15-15. Rama a Simonei: mingea este in tribune. Inghesuita pe rever, Halep nu mai poate returna: 40-15. Dubla greseala: 40-30. Desi avea initiativa dupa un rever in lung de linie foarte bun, Simona a cedat initiativa, iar Davis si-a impus loviturile agresive. Halep va servi pentru a ramane in primul set, presiunea s-a mutat pe umerii jucatoarei noastre...Halep serveste cu mingi noi. Davis este incurcata de efectul cu care vine mingea, 15-0. Urmeaza apoi un serviciu pe corp: 30-0. Fara sa indoaie corespunzatori genunchii, Simona trimite in fileu cu backhandul. Revine insa cu un contre-pied: 40-15. As din careul de "par" cu mult slice la exterior: este 4-4Venita la fileu, Simona plaseaza perfect mingea in coltul terenului cu un forehand in lung de linie (0-15). Pe un slice al adversarei, Halep rateaza dreapta inside-in (15-15). Davis serveste foarte bine de pe "par": efect la exterior. Lauren are mare incredere in propriile forte: inca o dreapta castigatoare in lung de linie: 40-15. Davis este la conducerea partidei: loveste mingea devreme, nu ii da timp Simonei, iar tabela se modifica in favoarea ei: 4-3Mult echilibru in aceasta partida...Simona trebuie sa confirme break-ul, insa incepe game-ul cu o eroare nefortata. Pe o minge moale a Simonei, Lauren nu ezita si castiga punctul cu o dreapta in lung de linie (0-30). Halep ii deschide unghiurile adversarei, iar Davis castiga cu un rever in lung de linie: 15-40. Se joaca "aspru" in aceste momente...O dubla greseala a Simonei, iar Lauren face rebreak-ulDavis are in reverul in lung de linie o arma importanta (ca si Halep, de altfel). Voleu drive de forehand pe contre-pied, iar pentru Simona apar doua sanse de break (15-40). Lauren isi face jocul perfect si anuleaza prima sansa de break (30-40). Americanca greseste insa intr-un duel pe mediana, iar break-ul isi face aparitia pe "Rod Laver". Simona coduce pentru prima data pe tabela in acest meciDavis controleaza un schimb si face diferenta cu un rever in lung de linie. Americanca ia mingea din urcare, iar Simona este incomodata de viteza de reactie a adversarei. As al jucatoarei noastre: 30-15. Un prim duel in care Halep si-a aratat agresivitatea: 40-15: a facut diferenta cu o dreapta inside-in. Serviciu la exterior, se face 2-2 in primul setAgresiva la retur, Simona ii "fura" din timp adversarei, iar Lauren greseste in doua randuri (0-30). Din extensie, Halep trimite in fileu cu backhandul (15-30). Ritmul este unul alert, iar intr-un duel de rever cea care greseste este Simona (30-30). Davis serveste cu mult efect exterior: minge de 2-1 pentru americanca. Se face 2-1 pentru Lauren: este o jucatoare incomoda - trimite bine atat cu dreapta, cat si cu reverul. Se deplaseaza formidabil, iar Simona parca ar juca "in oglinda"...Davis acopera perfect terenul si o forteaza pe Simona sa "caute" liniile (0-15). Halep "apare" si pe statistica dublelor greseli: 30-30. Davis controleaza perfect un voleu drive de forehand, prima minge de break a disputei. Fileul o ajuta pe Halep, egalitate. Multa sansa pentru Simona...Un game care se putea complica ii revine Simonei, este egalitate: 1-1Partida a inceput cu Simona Halep la primire. O prima eroare nefortata a lui Davis (0-15). Apare si prima dubla greseala a disputei (15-30). Primul schimb intens al meciului ii revine lui Davis: loveste foarte bine din deplasare (30-30). Lauren este un adevarat "argint viu": 40-30. Primul backhand castigator al Simonei: cross lung - egalitate. Isi face aparitia si o rama in dreptul Simonei. Davis isi castiga serviciul in "prelungiri" si conduce cu 1-0Gianluca Moscarella este arbitrul din scaun al meciuluiPoza de la inceputul partidei este una atipica pentru noi: Simona Halep este clar mai inalta decat adversara :)Cele doua sportive si-au facut aparitia pe "Rod Laver", una din cele mai importante arene de tenis din lume...O putem vedea la incalzire si pe Ana Bogdan: duel cu Madison Keys pe "Margaret Court Arena"Ne asteapta inca o noapte cu tenis de calitate de la Australian OpenImpunator tunelul de intrare in "Rod Laver Arena", Simona Halep si Lauren Davis vor patrunde in curand pe teren. Sunt undeva la 24, 25 de grade Celsius in acest moment la Melbourne. O vreme mult mai prietenoasa pentru tenis fata de ultima perioada...Cu resedinta la Boca Raton, Florida, Lauren Davis a castigat de-a lungul carierei 46% din meciurile disputate.Disputa este prima a zilei de pe "Rod Laver Arena"Nascuta pe 9 octombrie 1993, Lauren Davis este una din putinele jucatoare din circuitul WTA care se pot "lauda" cu o statura inferioara Simonei Halep: americanca are doar 1.57 metri (in timp ce liderul mondial masoara 1.68 metri).Halep si Davis s-au intalnit o singura data in circuitul WTA, victoria revenindu-i Simonei, scor 6-2, 6-0 in primul tur de la Indian Wells, in 2013.In primul meci de pe arena Margaret Court, tot de la ora 02:00,o intalneste pe americanca Madison Keys, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17, in runda a treia a competitiei.