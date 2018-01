VIDEO Australian Open: Jelena Ostapenko, invinsa de Anett Kontaveit in turul trei

In urma acestui succes, Kontaveit si-a egalat cea mai buna performanta la turneu de Grand Slam, dupa ce in 2015 ajungea pana in optimile US Open. A fost invinsa atunci de americanca Venus Williams, scor 6-2, 6-1.In optimi, Kontaveit o va avea adversara pe spaniola Carla Suarez-Navarro (39 WTA), invingatoare cu 3-6, 6-1, 6-3 in fata jucatoarei Kaia Kanepi (Estonia, locul 79 WTA).Asi: 3-6Duble greseli: 4-7Puncte castigate cu primul serviciu: 54% (31/57) vs 57% (26/46)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 32% (12/38) vs 25% (6/24)Puncte de break castigate: 57%(8/14) vs 45%(9/20)Lovituri castigatoare: 32-19Total puncte castigate: 81-84Durata meci: 1h 54 min.Petra Martic (CRO) - Luksika Kumkhum (THA) 6-3, 3-6, 7-5Elise Mertens (BEL) - Alizé Cornet (FRA) 7-5, 6-4Denisa Allertova (CZE) - Magda Linette (POL) 6-1, 6-4Elina Svitolina (UKR/N.4) - Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-2Carla Suárez (ESP) - Kaia Kanepi (EST) 3-6, 6-1, 6-3Magdaléna Rybarikova (SVK/N.19) - Kateryna Bondarenko (UKR) 7-5, 3-6, 6-1